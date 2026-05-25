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Lunes, 25 de mayo de 2026
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Juez

Juez emite orden internacional para detener al principal accionista de la aerolínea Plus Ultra en medio de caso por el que investigan a Zapatero

mayo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Vuelo Plus Ultra / Foto AFP
Vuelo Plus Ultra / Foto AFP
La orden se da por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, según informó EFE.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama emitió una orden internacional para detener a Rodolfo Reyes, principal accionista de la compañía Plus Ultra por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales, según informó EFE.

“Según figura en la orden, en 2017 la titularidad real y gestión de Plus Ultra pasó a manos Rodolfo Reyes y de su esposa, María Aurora López, para la que el juez también ha emitido una orden internacional de detención (OID) por los mismos delitos”, precisó la agencia.

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Asimismo, de acuerdo con EFE, Calama ordenó la detención de Simon Leendert Verhaoeven, quien junto con Luis Felipe Baca Arbulu, ya detenido en la isla caribeña de Aruba, "gestionaba una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales, de la que Reyes era, entre otros, presunto cliente".

La orden se da en medio del caso en el que investigan irregularidades en España por el rescate a la aerolínea Plus Ultra, durante la pandemia, en la que la justicia investiga presuntos delitos del expresidente del Gobierno Luis Rodríguez Zapatero.

NTN24 tuvo acceso exclusivo a la investigación de la Policía Nacional de España contra el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien está fuertemente vinculado al régimen chavista en Venezuela.

El documento, de 186 páginas, concluye que Rodríguez Zapatero obtuvo remuneraciones aparentemente irregulares por su intermediación ante el Gobierno de Pedro Sánchez para que la aerolínea hispanovenzolana Plus Ultra recibiera un rescate de 53 millones de euros con dineros públicos, algo que ocurrió en 2021.

 

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