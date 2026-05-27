"Estos incidentes, tras el asesinato de Miguel Uribe, son un recordatorio de los oscuros días de violencia política": EE. UU. sobre amenazas contra candidatos presidenciales en Colombia

El Departamento de Estado de Estados Unidos respondió a NTN24 en la consulta acerca de su postura sobre las distintas amenazas reportadas contra los candidatos presidenciales en Colombia, cuyas elecciones se celebrarán este domingo 31 de mayo.

"La administración Trump está profundamente preocupada por los recientes reportes de amenazas contra candidatos presidenciales colombianos", dijo el Departamento de Estado.

La entidad gubernamental condenó "enérgicamente" cualquier forma de intimidación o violencia dirigida contra cualquier candidato político. "Estos incidentes, tras el brutal asesinato de Miguel Uribe Turbay, son un duro recordatorio de los oscuros días de violencia política en Colombia", agregó.

Los grupos armados ilegales y las organizaciones narcoterroristas, de acuerdo con el Departamento de Estado, amenazan la seguridad y la estabilidad de la región a la que también pertenece Estados Unidos.

"Las autoridades colombianas deben investigar plenamente estas amenazas. Es nuestra firme expectativa que actúen con rapidez y decisión", concluyó el Departamento de Estado, en un claro llamado al actual Gobierno.

Entretanto, numerosos informes elaborados en Estados Unidos por organismos oficiales y agencias institucionales que han emitido en los últimos días reportes desde Washington coinciden en que hay un riesgo electoral en Colombia.

A través de estos expresan su preocupación por el control que los grupos criminales ejercen sobre gran parte del territorio del país en plenos comicios.

En los documentos, revisados por NTN24, alertan de una posible injerencia electoral por parte de estas peligrosas organizaciones.

Congresistas y senadores, por su parte, consideran vulnerable el proceso electoral debido a las intimidaciones y amenazas a votantes y candidatos.

"El pueblo colombiano tiene que, ante todo, no votar por la izquierda. Cepeda es 'Petro number two', y sabemos que al pueblo colombiano Petro no le convino. Permitió que los cultivos de coca subieran un 300%, negoció con líderes de la guerrilla, permitió que los crímenes subieran en 200%", dijo la congresista María Elvira Salazar a NTN24.

Para Salazar, se trata de "una retahíla de mala gestión por parte de Petro" y considera que su período político debe culminar y "ahora tiene que entrar la derecha".

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El legislador de origen colombiano y del Partido Republicano Bernie Moreno, por su parte, llegó a afirmar en días pasados que, si las elecciones no se dan con garantías, Estados Unidos podría no reconocer los resultados.