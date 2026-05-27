“La violencia vuelve a sacar las orejas y bien largas”: analista político sobre las elecciones en Colombia

A tan solo cuatro días de las elecciones presidenciales en Colombia, se han incrementado los ataques violentos por parte de los grupos criminales, que buscan infundir el miedo en la población civil.

El Batallón de Infantería de Riohacha en la Guajira fue uno de los blancos del grupo guerrillero del ELN, quienes atacaron la base con explosivos mientras los soldados dormían, hecho que dejó como saldo 12 heridos.

Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con el analista político Daniel Zovatto, quien señaló que las elecciones presidenciales “van con un proceso nuevamente marcado por la violencia”.

"La violencia vuelve a sacar las orejas y bien largas. Esto es evidente; hay que ir determinando cuál es el grado de impacto que va a tener en el desarrollo del proceso de esta primera vuelta presidencial”, agregó.

VEA TAMBIÉN Congresista de Estados Unidos María Elvira Salazar pide tranparencia electoral en Colombia y afirma que "Cepeda es Petro number two" o

Para el analista político, el resultado puede llegar a ser “muy ajustado” y “complejo”; por eso será importante "escuchar al registrador, que ha venido insistiendo de manera permanente, diciendo que están todas las garantías para un proceso electoral transparente, pero habrá que ver cómo esta violencia que está aumentando en los últimos puede terminar teniendo un impacto".

Frente a las encuestas, señaló que “estas dicen cualquier cosa, realmente yo nunca vi un bochorno tan grande en materia de las encuestas”, teniendo en cuenta los resultados que se han demostrado por medio de estas, donde “las diferencias son mayúsculas”.

Asimismo, Daniel Zovatto manifestó que América Latina vive momentos “decisivos”, en especial "América del Sur, porque los próximos cinco meses vamos a tener tres elecciones mayúsculas”, esto haciendo referencia a la primera vuelta en Colombia, la segunda vuelta de Perú y los comicios presidenciales de Brasil.

“Lo que pase en estas tres elecciones, particularmente lo que pase en Colombia y Brasil, además del impacto que va a tener en los respectivos países, va a tener un impacto muy fuerte en la reconfiguración del mapa político electoral latinoamericano”, añadió.