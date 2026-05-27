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Miércoles, 27 de mayo de 2026
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Elecciones en Colombia

“La violencia vuelve a sacar las orejas y bien largas”: analista político sobre las elecciones en Colombia

mayo 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Daniel Zovatto habló con NTN24 sobre la crítica situación de violencia que vive Colombia a pocos días de las elecciones presidenciales.

A tan solo cuatro días de las elecciones presidenciales en Colombia, se han incrementado los ataques violentos por parte de los grupos criminales, que buscan infundir el miedo en la población civil.

El Batallón de Infantería de Riohacha en la Guajira fue uno de los blancos del grupo guerrillero del ELN, quienes atacaron la base con explosivos mientras los soldados dormían, hecho que dejó como saldo 12 heridos.

Frente a este tema, el programa La Tarde de NTN24 habló con el analista político Daniel Zovatto, quien señaló que las elecciones presidenciales “van con un proceso nuevamente marcado por la violencia”.

"La violencia vuelve a sacar las orejas y bien largas. Esto es evidente; hay que ir determinando cuál es el grado de impacto que va a tener en el desarrollo del proceso de esta primera vuelta presidencial”, agregó.

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Para el analista político, el resultado puede llegar a ser “muy ajustado” y “complejo”; por eso será importante "escuchar al registrador, que ha venido insistiendo de manera permanente, diciendo que están todas las garantías para un proceso electoral transparente, pero habrá que ver cómo esta violencia que está aumentando en los últimos puede terminar teniendo un impacto".

Frente a las encuestas, señaló que “estas dicen cualquier cosa, realmente yo nunca vi un bochorno tan grande en materia de las encuestas”, teniendo en cuenta los resultados que se han demostrado por medio de estas, donde “las diferencias son mayúsculas”.

Asimismo, Daniel Zovatto manifestó que América Latina vive momentos “decisivos”, en especial "América del Sur, porque los próximos cinco meses vamos a tener tres elecciones mayúsculas”, esto haciendo referencia a la primera vuelta en Colombia, la segunda vuelta de Perú y los comicios presidenciales de Brasil.

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“Lo que pase en estas tres elecciones, particularmente lo que pase en Colombia y Brasil, además del impacto que va a tener en los respectivos países, va a tener un impacto muy fuerte en la reconfiguración del mapa político electoral latinoamericano”, añadió.

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El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, solicitó paciencia a quienes cuestionan la estrategia de la administración de Trump en Venezuela, cuatro meses después de la captura de Nicolás Maduro. En declaraciones al canal NTN24 durante el foro económico Select USA en Maryland, Landau reconoció las complejidades del proceso de transición democrática que atraviesa el país sudamericano. "Les puedo asegurar que tenemos esta meta de llegar a un punto donde pueda haber una transición democrática en Venezuela y donde la inversión esté protegida y tenga garantías", indicó Landau. El funcionario dijo que es un “momento sumamente delicado” e insistió en que la “transición comenzó apenas hace cuatro meses”. “No es que haya llevado mucho tiempo y todavía creo que hay que tener un poco de paciencia”, concluyó. Asdrúbal Aguiar, secretario general de la Iniciativa Democrática de España en las Américas (Grupo IDEA), cuestionó el planteamiento de Estados Unidos sobre Venezuela y aseguró que “se le vende a Venezuela la tesis de que, como es un país empobrecido, vamos a darle en primer lugar comida a la gente para que luego la gente pueda pensar en la libertad”. "No puede haber paciencia frente al hambre, no puede haber paciencia frente a una realidad en donde quienes están gerenciando dentro de Venezuela esta situación son los mismos que están siendo investigados en este momento por la inocua, ineficaz e ineficiente Corte Penal Internacional como responsables por los crímenes de lesa humanidad que han sufrido los venezolanos", afirmó. A su vez, calificó como un "error totalmente equivocado" priorizar lo económico sobre lo político. “No habrá república ni habrá paz en Venezuela sin democracia, no hay república sin la nación y no hay república sin confianza y sin legitimidad, y la confianza la debe tener el pueblo venezolano en las cosas que se están haciendo y esa confianza está siendo desplazada, está siendo diferida, no está siendo tomada en cuenta y se cree que se puede arreglar el problema mediante la conversación entre unos actores políticos que no tienen sintonía alguna”, subrayó. El experto destacó que el pueblo venezolano demostró capacidad organizativa el 28 de julio de 2024, cuando "desafió a la dictadura" en elecciones donde "no hubo un solo herido, no hubo un solo muerto". Sobre el regreso de Machado a Venezuela, Aguiar fue categórico: "María Corina tiene que regresar a Venezuela porque ella se debe a los venezolanos".
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