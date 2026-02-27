NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Elecciones

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Análisis del proceso electoral en Club de Prensa Colombia de NTN24.

En pocos días Colombia se enfrenta a un desafiante proceso electoral en medio de un clima de violencia e incertidumbre. Con las elecciones del Congreso y las consultas presidenciales programadas, un informe de la Misión de Observación Electoral (MOE) revela que 339 municipios presentan un riesgo significativo debido a factores de violencia.

Este escenario afecta aproximadamente al 30% de los municipios del país, lo que ha generado una preocupación generalizada acerca de la seguridad y la transparencia del proceso electoral.

El incremento de la violencia política se ha evidenciado en varios incidentes recientes, como la desaparición del candidato Andrés Vásquez y el secuestro de la candidata Ana Guetio. La situación se complica aún más con la presencia activa de grupos narcocriminales, que superan los 25.000 integrantes y ejercen influencia en al menos 700 municipios.

Según datos de inteligencia, esta dinámica plantea una amenaza latente para más de la mitad del territorio colombiano antes de las elecciones.

En un ambiente tenso, se presentó un incidente con implicaciones de seguridad alarmantes: Mónica Joven, funcionaria del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC), fue detenida en un evento político con un arma de fuego no autorizada. Este hecho resalta la preocupación por la capacidad de grupos ilegales para incidir en actos políticos legítimos.

El contexto electoral también está marcado por las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien ha expresado desconfianza en el sistema electoral colombiano, evocando un posible fraude. Estas declaraciones han sido recibidas con respuestas contundentes de instituciones como la Procuraduría General, que ha defendido la transparencia del proceso electoral y solicitado al presidente un trato respetuoso hacia las instituciones.

El registrador nacional y otros organismos de control han reafirmado su compromiso con la integridad del proceso electoral. No obstante, la capacidad de los candidatos para realizar campañas en ciertas regiones del país se ve limitada debido a la intimidación por parte de grupos armados.

Dentro de este escenario, cobra especial relevancia el llamado a que los partidos políticos registren testigos electorales, una medida que busca garantizar la transparencia del proceso y disipar cualquier duda sobre los resultados. Se espera que esta acción, junto con la labor proactiva de las fuerzas de seguridad, permita que las elecciones transcurran de manera libre y segura en la mayoría del país.

La comunidad internacional y los observadores locales estarán atentos a cómo se desarrollan estos comicios, un evento que será decisivo para el futuro del país tanto en términos políticos como de seguridad. La participación activa y vigilante de la ciudadanía, junto con el respaldo de las instituciones, será clave para asegurar que la voz democrática de Colombia se exprese sin coacción.

