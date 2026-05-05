"No lo sé, Rick": así elogió a Trump el dueño de la casa de empeño 'El Precio de la Historia' durante un evento en la Casa Blanca

Richard Kevin Harrison, mejor conocido como Rick Harrison, elogió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un evento realizado en la Casa Blanca que tenía como objetivo apoyar a las pequeñas empresas del país.

"Solo quiero decir que él (Trump) es increíble, ha hecho tanto por todos nosotros. Las pequeñas empresas son la columna vertebral del país, así de simple", dijo en primer lugar Harrison.

En su pronunciamiento, Harrison criticó además algunas de las posturas del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, contra quien Trump también ha arremetido en distintas oportunidades.

"El último tipo en el cargo… todo lo que escuchábamos era que éramos las personas malas, éramos malos, todo eso, no pagamos nuestra parte justa, sea lo que sea que eso signifique, y lo hizo difícil", agregó, mientras Trump sonreía.

Harrison, cabe resaltar, es famoso por ser el dueño de la famosa casa de empeño 'El Precio de la Historia', cuyo programa se ha mantenido en la televisión a lo largo de los años como uno de los más vistos.

Durante el evento, Harrison recalcó en repetidas oportunidades la labor del presidente Trump en favor de las empresas del país.

"Y este tipo (Trump) llegó con el gran y hermoso proyecto de ley, absolutamente increíble, ¿sabes a lo que me refiero? Dios te bendiga por permitirme obtener un 100% de reconocimiento, realmente ayuda mucho", expresó.

Desde su experiencia como un amante de la historia, Harrison añadió que Donald Trump será recordado como "el mejor presidente de la historia". "Me encanta este tipo", concluyó.

Además del contenido generado por los sujetos del programa de telerrealidad que sigue la vida cotidiana de las tres generaciones de los dueños de una casa de empeño en Las Vegas, el show se hizo famoso también por la famosa frase de 'Chumlee'.

Aunque algunos aseguran que fue algo que nunca se dijo literalmente de esa manera, la frase "No lo sé Rick, parece falso" al mirar uno de los productos que alguien llevó al establecimiento de 'Chumlee' a Harrison, le dio la vuelta al mundo y se emplea actualmente como parte de la cultura popular.

Trump, por su parte, se ha destacado por sus políticas que buscan favorecer a los empresarios del país norteamericano, al tiempo que ha cuestionado la administración anterior en una postura que Harrison compartió.