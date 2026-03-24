Delcy Rodríguez anunció que Venezuela enviará diplomáticos esta semana a Washington

Este martes, la encargada del régimen en Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer que en el transcurso de esta semana será enviada una delegación diplomática venezolana a los Estados Unidos, que tendrá como finalidad el inicio de la nueva etapa de relaciones entre ambas naciones.

"Esta semana estará partiendo para Washington la delegación de diplomáticos que va a asumir el inicio de esta nueva etapa de relaciones y diálogo diplomático, político, entre nuestros gobiernos", dijo Rodríguez en medio de su intervención durante un encuentro en Miraflores con inversionistas nacionales y extranjeros.

Adicionalmente, Delcy le hizo una solicitud a la administración del presidente Donald Trump, para que cesen las sanciones a la nación caribeña, especialmente en el sector económico.

"Le hemos pedido al presidente Trump, para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que lo necesita, que no haya sanciones contra Venezuela ni contra su economía", expresó la encargada del régimen.

Rodríguez manifestó que “una licencia no da ni brinda la certidumbre para una inversión a largo plazo”; considera que para garantizar y dar confianza a los “inversionistas”, según ella, es necesario que entre “ambos gobiernos se creen las condiciones para que las inversiones en el país puedan desarrollarse a corto, mediano y largo plazo”.

Este anuncio de Rodríguez se da en medio de los cambios en el gabinete que ha adelantado la encargada de la dictadura de Venezuela, durante el último mes, los cuales han sido cuestionados a nivel nacional e internacional, teniendo en cuenta que muchos de los nuevos nombres, como el de Gustavo González López, designado como ministro de Defensa, han tenido relación con actos de tortura y represión por parte del régimen chavista.

Por ahora, la relación entre Estados Unidos y Venezuela, desde la captura y extracción de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, ha avanzado de manera significativa; por lo menos así lo expresó el pasado lunes el presidente Donald Trump en medio de una rueda de prensa.

"Miren a Venezuela, lo bien que está funcionando, todo está saliendo tan bien, con el petróleo y la relación con Delcy Rodríguez", comentó Trump al momento de comparar el actuar del régimen chavista con el de Irán.