NTN24
Martes, 24 de marzo de 2026
Martes, 24 de marzo de 2026
Edmundo González

“Cuando no hay agua, también hay una violación de derechos humanos”: Edmundo González ante la falta del líquido vital en algunas zonas de Venezuela

marzo 24, 2026
Por: Natalya Baquero González
Edmundo González Urrutia, presidente democrático de Venezuela - Foto: EFE
Edmundo González Urrutia, presidente democrático de Venezuela - Foto: EFE
Según González Urrutia, esta es una situación que los venezolanos se tienen que enfrentar no solo durante horas y días, sino hasta meses.

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, manifestó por medio de sus redes sociales que la falta del servicio de agua potable en diferentes partes del territorio venezolano también representa una vulneración de los “derechos humanos”.

“Cuando no hay agua, también hay una violación de derechos humanos”, expresó González Urrutia.

De acuerdo con Edmundo, esta es una situación que se ve muy a menudo en su país, al punto que los ciudadanos deben pasar desde días hasta meses sin este servicio vital.

"En Venezuela, esta es la realidad cotidiana. Comunidades y regiones enteras pasan días, semanas y hasta meses sin acceso regular al servicio. No es una excepción. Es una crisis estructural y prolongada”, manifestó.

El presidente electo de los venezolanos enfatizó que la “ausencia sostenida” del servicio de agua, el cual hace parte del “derecho a una vida digna”, refleja el “incumplimiento de obligaciones básicas del Estado” y una “vulneración de derechos humanos”.

Para González Urrutia, “la vulneración de derechos no solo se expresa en la represión visible. También está en lo estructural, en lo cotidiano, en lo que afecta a millones”.

o

No es para menos este pronunciamiento del presidente electo de los venezolanos, pues, siendo un servicio vital, en diferentes zonas de su país, especialmente al oriente, cientos de familias han tenido que recurrir a otras alternativas para acceder al suministro de agua, entre ellas pagar precios exorbitantes a “camiones cisterna”.

Motivo por el cual considera que esta situación debería ser de conocimiento internacional, eso con la finalidad de encontrar justicia ante estos hechos que afectan a los venezolanos, en especial a aquellos que viven en entornos vulnerables.

“La magnitud y persistencia de esta situación abre la puerta a acciones colectivas que busquen justicia, incluso ante instancias internacionales”, puntualizó Edmundo González Urrutia en sus redes sociales.

Temas relacionados:

Edmundo González

Venezuela

Agua potable

Servicio

Agua

Derechos Humanos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué tan devastado está el régimen de Irán tras tres semanas de la operación "Furia Épica" de Estados Unidos e Israel?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Trump quizá está ganando tiempo para una campaña militar”: analista sobre eventuales conversaciones del régimen de Irán y EE. UU.

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Controversiales imágenes: régimen iraní lanza misiles con el rostro del presidente de España y frases de agradecimiento

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Angustioso llamado de esposa de Orlando Laufer, preso político del régimen de Venezuela que sufre grave enfermedad: "es una muerte inminente"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"La captura de Maduro no solo es buena para los venezolanos, también es buena para los intereses de los norteamericanos": Franklin Camargo, analista político

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo impactan en países latinoamericanos los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán?

Ver más

Videos

Ver más
Accidente aéreo militar en Colombia deja 70 muertos.
Accidente aéreo

Sobreviviente del accidente aéreo en Colombia relata que tras salvarse de la tragedia ayudó en el rescate de los heridos

Preso - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

Angustioso llamado de esposa de Orlando Laufer, preso político del régimen de Venezuela que sufre grave enfermedad: "es una muerte inminente"

Foto: EFE
España

Controversiales imágenes: régimen iraní lanza misiles con el rostro del presidente de España y frases de agradecimiento

Herido tras accidente aéreo en Putumayo es trasladado por organismos de rescate - Foto Fuerzas Militares de Colombia
Ejército de Colombia

Ejército de Colombia confirma que ya fueron encontrados los cuerpos de los desaparecidos tras accidente aéreo y la cifra de fallecidos ascendió

Accidente aéreo en Putumayo - Foto EFE
Accidente aéreo

Oficial en retiro de la Fuerza Aeroespacial Colombiana explica características del avión Hércules que se accidentó en Putumayo

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Becas - Fotos de referencia Canva
Becas de estudio

Profesionales colombianos con estos requisitos podrán tener acceso a becas en destacada Universidad de Miami

Yanelyz Núñez, activista cubana / Privado de libertad - Fotos: NTN24 / Pexels
Cuba

"Están cada vez más solos y tratando de ganar tiempo": activista Yanelyz Núñez sobre anuncio de la dictadura cubana de excarcelar a 51 presos políticos

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El imperio del ojo por ojo, diente por diente

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso total de la CELAC solo 3 de 33 presidentes participan en cumbre

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Becas - Fotos de referencia Canva
Becas de estudio

Profesionales colombianos con estos requisitos podrán tener acceso a becas en destacada Universidad de Miami

Yanelyz Núñez, activista cubana / Privado de libertad - Fotos: NTN24 / Pexels
Cuba

"Están cada vez más solos y tratando de ganar tiempo": activista Yanelyz Núñez sobre anuncio de la dictadura cubana de excarcelar a 51 presos políticos

Bandera de Turquía - EFE
Turquía

La OTAN destruye en el espacio aéreo turco un segundo misil disparado desde Irán y EE. UU. ordenó a personal diplomático abandonar el sur de Turquía

Cuba - AFP
Cuba

Cuba reconecta su red eléctrica tras nuevo apagón masivo

Ayatolá Alí Jamenei - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

"Es importante aclarar: no es una guerra contra Irán, es contra el régimen de los ayatolás en Irán": experto

Selección Femenina de Brasil - Foto: EFE
Mundial femenino

Con la anfitriona Brasil, ya son cinco las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo Femenina de 2027

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre