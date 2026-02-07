NTN24
Sábado, 07 de febrero de 2026
Donald Trump

Zelenski dice que Trump exigió que la guerra entre Ucrania y Rusia acabe antes del mes de junio

febrero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Zelenski, Trump y Putin (EFE)
Aunque Ucrania dio su acuerdo para este nuevo encuentro, reiteró tajantemente que su país no aceptaría acuerdos concluidos entre Estados Unidos y Rusia sin la participación de Kiev.

Estados Unidos quiere que la guerra entre Ucrania y Rusia termine de aquí a junio y propuso albergar conversaciones entre ambas partes la próxima semana, según las palabras del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"Los norteamericanos quieren el fin de la guerra, que pronto entrará en su quinto año, de aquí al inicio del verano (boreal), en junio", declaró el viernes a periodistas Zelenski.

Asimismo, el mandatario europeo señaló Washington "propuso por primera vez que los dos equipos negociadores, de Ucrania y Rusia, se reúnan en Estados Unidos, tal vez en Miami, dentro de una semana", detalló, tras las conversaciones celebradas el miércoles y jueves en Abu Dabi entre Moscú y Kiev, junto con representantes estadounidenses.

Rusia, que lanzó su ejército a la ofensiva contra Ucrania en 2022, ocupa alrededor del 20% del territorio ucraniano y presiona para obtener el control total de la región de Donetsk, en el este del país, amenazando con tomarla por la fuerza si las negociaciones fracasan.

Asimismo, Moscú exige también la retirada de las fuerzas ucranianas de las partes de ese territorio que aún controlan, exigencia inaceptable para Ucrania que considera que ceder terreno alentaría a Rusia.

En paralelo, Kiev, que se niega a firmar un acuerdo que no disuada a Rusia de llevar a cabo una nueva invasión, propuso congelar el conflicto a lo largo de las actuales líneas del frente.

Moscú rechazó esta propuesta y Washington aboga por que Kiev convierta las tierras que controla en la región de Donetsk en "zona económica libre" donde ninguna de las dos partes ejerza control militar.

"Si logramos crear una zona económica libre, necesitaremos reglas justas y fiables", estimó Zelenski.

