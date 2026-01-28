Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas
Un accidente aéreo conmocionó este miércoles a Colombia. Una aeronave de la aerolínea estatal Satena se accidentó minutos después de despegar desde el aeropuerto de Cúcuta con destino a Ocaña, en el departamento colombiano de Norte de Santander.
En el siniestro murieron 15 personas, entre ellas, un congresista en funciones y un candidato al legislativo.
Después de que se confirmara el fallecimiento de dos tripulantes y 13 pasajeros, se han ido conociendo detalles del siniestro.
Un video grabado por una de las víctimas minutos antes de que el avión se siniestrara muestra a cuatro pasajeros y los dos pilotos, antes del despegue en el aeropuerto de la capital de Norte de Santander.
La aeronave de matrícula HK4709 de la empresa Searca estaba alquilada a la aerolínea Satena y era adscrita al Ministerio de Defensa de Colombia.
El avión salió de Cúcuta a las 11:42 de la mañana y tenía previsto su aterrizaje a las 12:05 del mediodía, lo que activó los protocolos de emergencia. A las 11:54 fue el último registro de la aeronave en el control de tráfico aéreo, por lo que desde ese instante se perdió de los radares.
De acuerdo a la información oficial, en la aeronave viajaban dos tripulantes y 13 pasajeros, entre ellos, el representante a la Cámara Diógenes Quintero, del partido de la U, y el candidato al congreso Carlos Salcedo, además de sus ayudantes.
Este es el listado de las víctimas mortales:
Tripulantes: Capitán Daniel Vanegas y Copiloto José de la Vega
Pasajeros:
Natalia Acosta
María torcoroma
Maira Avendaño
Carmen Díaz
Anirley Osorio
Juan David Pacheco
Karen Liliana Párales
Rolando Peñalosa
Diógenes Quintero
Ana Quintero
Jineth Rincón
Carlos Salcedo
Mayra Alejandra Sánchez