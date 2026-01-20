La NASA revela un balance en el que afirma que ha reforzado "la superioridad estadounidense en el espacio" durante el primer año de Trump tras su retorno al poder

La NASA destacó en un informe los logros y avances alcanzados bajo la presidencia de Donald Trump, puesto que se están logrando avances “mensurables” en los vuelos espaciales tripulados, la ciencia, la aeronáutica y la tecnología de vanguardia.

VEA TAMBIÉN La NASA recibió dos F-15 retirados para avanzar en pruebas supersónicas y revolucionar los vuelos en el futuro o

La agencia espacial aseguró que desde que Trump subió a la presidencia de nuevo, ellos han reforzado “la superioridad estadounidense en el espacio y acelerado el progreso en la exploración, el descubrimiento y la innovación”.

Uno de los logros más destacados de la agencia es la campaña Artemis, que permitió el regreso de los humanos a la Luna, junto a bases de exploración futura de Marte, proyecto que será sostenible y fomentado bajo una economía espacial.

Junto a ese proyecto se suman las dos misiones espaciales tripuladas anteriormente, las 15 misiones científicas y el desarrollo de un nuevo avión X, al mismo tiempo ha acelerado el trabajo en la exploración del suelo lunar, la ciencia de la Tierra y la defensa planetaria.

Sobre sus excelentes progresos, Jared Isaacman, administrado de la NASA, expresó que “en el primer año de esta administración, la NASA ha actuado con claridad, propósito e impulso, impulsando la audaz visión del presidente Trump de liderazgo estadounidense en el espacio”.

Asimismo, pese al temporal cierre que tuvo la agencia espacial, Isaacman aseguró que “la Política Espacial Nacional del presidente Trump refinó nuestra misión, alineó nuestras prioridades y empoderó a nuestro personal para actuar con mayor rapidez y pensar en grande”.

VEA TAMBIÉN Después de 46 años, Dinamarca da de baja sus históricos aviones de combate F-16 Fighting Falcon o

Ahora con nuevas reestructuraciones y proyectos, su enfoque será fortalecer el “los vuelos espaciales tripulados y prepararnos para la primera exploración espacial profunda realizada por astronautas de la NASA en más de medio siglo, hasta acelerar la innovación en ciencia, tecnología y capacidad nacional”.

Finalmente, la NASA enfatizó que con su trabajo en conjunto con la visión del presidente Trump estarán “impulsando tecnologías de energía nuclear y propulsión para posibilitar misiones al espacio profundo y transformar las posibilidades de exploración”.