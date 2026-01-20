NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Martes, 20 de enero de 2026
Nasa

La NASA revela un balance en el que afirma que ha reforzado "la superioridad estadounidense en el espacio" durante el primer año de Trump tras su retorno al poder

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
NASA | Fotos AFP
NASA | Fotos AFP
La agencia continuará lanzando misiones científicas y de descubrimiento, incluida la puesta en funcionamiento del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman.

La NASA destacó en un informe los logros y avances alcanzados bajo la presidencia de Donald Trump, puesto que se están logrando avances “mensurables” en los vuelos espaciales tripulados, la ciencia, la aeronáutica y la tecnología de vanguardia.

o

La agencia espacial aseguró que desde que Trump subió a la presidencia de nuevo, ellos han reforzado “la superioridad estadounidense en el espacio y acelerado el progreso en la exploración, el descubrimiento y la innovación”.

Uno de los logros más destacados de la agencia es la campaña Artemis, que permitió el regreso de los humanos a la Luna, junto a bases de exploración futura de Marte, proyecto que será sostenible y fomentado bajo una economía espacial.

Junto a ese proyecto se suman las dos misiones espaciales tripuladas anteriormente, las 15 misiones científicas y el desarrollo de un nuevo avión X, al mismo tiempo ha acelerado el trabajo en la exploración del suelo lunar, la ciencia de la Tierra y la defensa planetaria.

Sobre sus excelentes progresos, Jared Isaacman, administrado de la NASA, expresó que “en el primer año de esta administración, la NASA ha actuado con claridad, propósito e impulso, impulsando la audaz visión del presidente Trump de liderazgo estadounidense en el espacio”.

Asimismo, pese al temporal cierre que tuvo la agencia espacial, Isaacman aseguró que “la Política Espacial Nacional del presidente Trump refinó nuestra misión, alineó nuestras prioridades y empoderó a nuestro personal para actuar con mayor rapidez y pensar en grande”.

o

Ahora con nuevas reestructuraciones y proyectos, su enfoque será fortalecer el “los vuelos espaciales tripulados y prepararnos para la primera exploración espacial profunda realizada por astronautas de la NASA en más de medio siglo, hasta acelerar la innovación en ciencia, tecnología y capacidad nacional”.

Finalmente, la NASA enfatizó que con su trabajo en conjunto con la visión del presidente Trump estarán “impulsando tecnologías de energía nuclear y propulsión para posibilitar misiones al espacio profundo y transformar las posibilidades de exploración”.

Temas relacionados:

Nasa

Donald Trump

Espacio

Luna

Marte

Sistema Solar

Galaxia

Universo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué efectos tuvo la captura de Maduro en la frontera entre Venezuela y Colombia?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es un régimen que se apoya en las figuras de los rehenes para usar a estos seres humanos como barajitas de cambio": Antonio Ledezma

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello buscan eliminar cualquier vestigio de legitimidad que representa Edmundo González": analista político

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El régimen en voz de Diosdado, de Delcy y de Jorge Rodríguez, cuando anuncia paz, se refiere a paz criminal": Orlando Moreno, coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué significado tiene que Trump mencione a María Corina Machado y hable del petróleo venezolano en el discurso por su primer año de segundo mandato?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"Venezuela va a avanzar en un proceso ordenado y estable a la transición": María Corina Machado a NTN24 tras reunión con el secretario general de la OEA

Delcy Rodríguez - María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

Encuesta revela que María Corina Machado ganaría si las elecciones presidenciales fueran hoy; más del 90% de venezolanos rechaza a Delcy Rodríguez

Donald Trump - AFP
Gobierno de Donald Trump

¿La captura de Maduro en Venezuela fue el logro más importante de Trump durante el primer año de su segunda administración en Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Nicolás Maduro capturado - Fotos: EFE
Donald Trump

Donald Trump cumple el primer año de un segundo mandato marcado por la caída de Nicolás Maduro en Venezuela

Rafael Tudares y Edmundo González - AFP
Denuncia

"Hay derechos humanos que el régimen de Maduro lleva años incumpliendo y violando": Alejandro Hernández analiza denuncia de la hija de Edmundo González sobre su esposo

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Cohete SpaceX Falcon 9 que transporta la nave espacial Dragon | Foto AFP
Nasa

Cuenta regresiva en el espacio: Crew-11 vuelve a la Tierra y la NASA lo transmitirá este miércoles en vivo, estos son los horarios

Referencia de cohete | Foto Canva
Cohetes

India da un salto espacial histórico: lanza el satélite más pesado jamás construido por el país

Imagen satelital de la NASA
Océano

Expertos investigan el inusual cambio de color del mar Caribe después del huracán Melissa

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Trump y buque petrolero en Venezuela. (EFE - Foto de referencia)
Donald Trump

Departamento de Energía de Estados Unidos publica detalles del acuerdo petrolero anunciado por Trump con el régimen venezolano

Bandera de Venezuela | Foto: AFP
Cae Maduro en Venezuela

Ecuador restringe el ingreso a su territorio de ciudadanos venezolanos vinculados al régimen de Nicolás Maduro

Despliegue del Comando Sur. (@Southcom)
Comando Sur

La operación del Comando Sur en el mar Caribe continuará pese a la captura del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro

Robo bancario en Alemania | Foto: EFE
Alemania

Alemania sufre uno de los mayores robos bancarios de los últimos años; las pérdidas podrían superar los 30 millones de euros

Foto de migrantes (AFP)
España

Llegada de migrantes irregulares a España bajó más de 40% en 2025: estas serían las razones

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Shakira y sus hijos Milan y Sasha - Foto AFP
Shakira

Shakira anunció que vuelve a España: “Es reencontrarme con una parte de mi historia y de mi carrera”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre