Miércoles, 14 de enero de 2026
Presos políticos

"Ya se enteraron de lo que está sucediendo en Venezuela": Aurora Silva quien aguarda la pronta excarcelación de su esposo, Freddy Superlano

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
En entrevista con NTN24, Aurora Silva, esposa del preso político Freddy Superlano, compartió sus impresiones después de ver a su esposo por primera vez desde su detención.

Aurora Silva, esposa del preso político Freddy Superlano, reveló detalles conmovedores sobre su reciente visita a El Rodeo 1, donde su esposo ha estado detenido por un año y medio.

En entrevista con NTN24, Aurora Silva compartió sus impresiones después de ver a su esposo por primera vez desde su detención.

"Lo encontré fuerte, fortalecido en Dios, con muchas esperanzas de salir muy pronto. Ellos ya se enteraron de lo que estaba sucediendo en Venezuela tras la captura de Maduro", declaró.

Silva destacó la prevalencia de las esperanzas y la resiliencia de su esposo y otros internos. "Nos pidieron que no los abandonáramos", comentó.

“El Rodeo 1 es un centro de tortura horroroso y antes de los acontecimientos que están sucediendo en el país, no teníamos contacto con ellos", dijo.

En cuanto a la detención de Nicolás Maduro, Aurora mencionó cómo contrasta su realidad con la de Nicolás Maduro y su círculo cercano, quienes enfrentan procesos legales en Estados Unidos.

"Esta situación es terrible, pero Maduro tiene las garantías legales y le están respetando sus derechos", comentó señalando la falta de derechos para los presos políticos en Venezuela, quienes han sido sometidos a aislamiento y tortura. “La justicia ha llegado y vienen tiempos de paz”, agregó.

Aurora Silva también expresó confianza en María Corina Machado y en el posible impacto del encuentro previsto con el presidente Donald Trump para este jueves en Washington.

“María Corina Machado demostró en 2024 la realidad que enfrentaba el pueblo venezolano. Confío en que ella va a ser la presidente de nuestro país”, puntualizó.

Asimismo, insistió en continuar presionando al régimen para liberar a los presos políticos que siguen detenidos.

"Siento que Freddy va a estar libre muy pronto y ha valido la pena esta lucha. La esperanza está viva", afirmó.

"Ya se enteraron de lo que está sucediendo en Venezuela": Aurora Silva quien aguarda la pronta excarcelación de su esposo, Freddy Superlano

