Así es el gigantesco “cementerio” submarino de ballenas que se extiende por 1.200 kilómetros en el océano

El mayor cementerio de ballenas del mundo ha sido descubierto en el fondo del océano Índico por científicos chinos, quienes descubrieron que la vasta extensión de cadáveres nuevos y antiguos alberga enormes comunidades de vida en aguas profundas.

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El cementerio de ballenas, que también es el más profundo y antiguo conocido en la Tierra, ostenta algunos fósiles que datan de hace 5,3 millones de años, de acuerdo con lo publicado por la revista Nature.

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Desde el interior de un pequeño sumergible, los investigadores chinos vieron una variedad de animales extraños muchos de ellos considerados nuevos para la ciencia viviendo de los cadáveres de ballena.

También se identificó una nueva especie de ballena, aunque extinta, entre los casi 500 esqueletos encontrados hasta 7.000 metros de profundidad a lo largo de un corredor de huesos de 1.200 kilómetros en el Océano Índico al oeste de Australia.

El autor principal del estudio, Xiaotong Peng, de la Academia China de Ciencias, dijo que los investigadores quedaron "asombrados" cuando se hizo evidente la magnitud de su descubrimiento.

"Pero descubrir una necrópolis de esta escala fue completamente inesperado: el tamaño de la distribución, la profundidad y el rango de edad superaron con creces todo lo que habíamos imaginado", dijo Xiaotong Peng.

Los investigadores tenían varias teorías sobre por qué murieron tantas ballenas en este corredor en particular, incluyendo que es una zona popular para la búsqueda de alimento y tiene una zanja en forma de V que canaliza los cadáveres al fondo del océano.

¿Cómo se descubrió?

Para el encontrar el cementerio, el sumergible Fendouzhe realizó 32 inmersiones en 2023, aunque lo que encontró solo se reveló en Nature el miércoles. El submarino llevó hasta a tres personas en las inmersiones, recogiendo las muestras fósiles usando brazos robóticos.

El coautor del estudio, Peng Zhou, dijo que presenciar el cementerio de ballenas "fue una experiencia realmente increíble".

Entre los animales que descubrieron viviendo de los cadáveres habían medusas, gusanos, caracoles, crustáceos, estrellas frágiles y moluscos llamados bivalvos.

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Extrapolando a partir del número de huesos encontrados, la mayoría de las ballenas pico, los científicos estimaron que podría haber más de 10 millones de cadáveres en la zona llamada Zona Diamantina.

El tejido blando y los lípidos que contiene tantas carcasas "se traducen en aproximadamente 6,7 millones de toneladas de carbono secuestrado", concluyó Xiaotong Peng.