Astronauta de Artemis II revela impactante video dentro de la nave en fase crítica de la misión previo al amerizaje: se escuchan con fuerza los propulsores

La misión Artemis II regresó hace una semana a la Tierra tras permanecer durante nueve días en el espacio y sobrevolar la parte oscura de la Luna.

Las imágenes impactantes de la misión fueron publicadas por la NASA, al tiempo que el amerizaje de regreso dejó momentos impactantes e históricos.

En las últimas horas, una astronauta que hizo parte de la misión reveló un video inédito de los momentos previos al amerizaje que representaban gran riesgo para la tripulación de la cápsula Orion.

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Se trata de Christina Koch, la única mujer que hizo parte de la misión y quien reveló detalles inéditos de los momentos más críticos del regreso de la tripulación a la Tierra.

El video, con una duración de menos de 16 segundos, muestra cómo vivieron al interior de la cápsula Orion la reentrada a través de la atmósfera terrestre. A su vez, se escucha en detalle el fuerte sonido de los propulsores de reentrada, que lejos de alarmar a los astronautas, los tranquilizó, según reveló la misma Koch.

“Suenan durante los primeros segundos nuestros propulsores de reentrada disparados. Era una caja en la víspera del splashdown, así que nos sentimos aliviados cuando salió perfectamente”, explicó la astronauta.

En el video se escuchaban claramente los golpes sobre las paredes de la cápsula en la fase de reentrada y se observan los reflejos de la visión exterior en medio de los momentos críticos. No obstante, para ella el sonido era como aquel que “salva vidas”.

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“Estos pequeños motores del módulo de tripulación son el último empujón para ajustar nuestro ángulo de entrada para que no cavemos ni saltemos de la atmósfera terrestre”, señaló.

Cabe recordar que en uno de los ensayos previos de Artemis hubo una falla relacionada con dicha fase en la que se sobrecalentó la cápsula a temperaturas mortales para la tripulación, lo que generaba una preocupación extrema para los ingenieros de la NASA.

“Luego nos dirigen en nuestra reentrada guiada a través del plasma a un nivel de carga seguro para el escudo térmico”, prosiguió Koch. “Cuando dispararon por primera vez, fue como si estuvieran golpeando las paredes justo a nuestro lado. Escucharlos todo el camino a la Tierra fue música para mis oídos”, concluyó.