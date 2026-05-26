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Martes, 26 de mayo de 2026
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SpaceX de Elon Musk elevó precios al Departamento de Guerra de EE. UU. por uso militar de Starlink en drones usados en la ofensiva contra el régimen iraní

mayo 26, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Elon Musk y Pete Hegseth en visita de Donald Trump a China - Foto EFE
Elon Musk y Pete Hegseth en visita de Donald Trump a China - Foto EFE
Las disputas en curso muestran que la creciente dependencia del Pentágono de SpaceX está otorgando a Musk una mayor influencia sobre un aspecto crucial de la seguridad nacional de Estados Unidos.

La empresa aeroespacial SpaceX de Elon Musk elevó los precios que le cobraba al Departamento de Guerra de Estados Unidos por el uso militar de Starlink en los drones utilizados para la ofensiva contra el régimen de Irán, tras la decisión de altos funcionarios de la compañía.

Pocas semanas después de que Estados Unidos lanzara su campaña de bombardeos, los ejecutivos de SpaceX se reunieron con funcionarios del Pentágono y argumentaron que los militares habían estado pagando alrededor de 5.000 dólares por la conexión por terminal.

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Ese valor, sin embargo, era superado por el nivel de servicio que estaban utilizando, el cual está valorado en casi 25.000 dólares, según dos fuentes familiarizadas con el asunto y documentos del Pentágono a los que accedió la agencia Reuters.

El desacuerdo sobre el uso de Starlink en los drones suicidas 'LUCAS' —un modelo de Estados Unidos económico en comparación al Shahed iraní que puede sobrevolar una zona objetivo antes de precipitarse para detonar al impactar— forma parte de las crecientes tensiones entre SpaceX y el Departamento de Guerra en relación con el precio de Starlink en los últimos meses.

El Pentágono, que busca ayudar a los ciudadanos iraníes a sortear los bloqueos de comunicaciones impuestos, también ha tenido discrepancias con SpaceX sobre el precio de un plan para proporcionar a la población conexiones directas a teléfonos móviles con Starlink, similares al servicio 5G, según dos de las fuentes citadas por Reuters.

Las disputas en curso, que no se habían dado a conocer anteriormente, ponen de manifiesto cómo la creciente dependencia del Pentágono de SpaceX está otorgando a Musk una mayor influencia sobre un aspecto crucial de la seguridad nacional de Estados Unidos.

Dicha influencia se genera en un momento en que SpaceX busca aumentar sus ingresos antes de una salida a bolsa el próximo mes que podría ser una de las más grandes de la historia.

A diferencia de los terminales Starlink para consumidores disponibles en tiendas como Walmart, SpaceX vende una versión específica para uso militar llamada Starshield al Pentágono en virtud de un acuerdo de 2023.

Los terminales Starshield pueden conectarse tanto a los satélites comerciales Starlink como a una constelación separada y más segura, también llamada Starshield.

SpaceX, por su parte, argumentó que los drones LUCAS operaban en condiciones más propias de su suscripción para aviación que de un servicio terrestre o de movilidad de menor precio.

Según una de las fuentes citadas por Reuters, funcionarios del Pentágono afirmaron que el precio de 25.000 dólares (una cuota mensual) estaba pensado para aeronaves, no para drones kamikaze que utilizaban la conexión Starlink durante unos minutos u horas.

El Pentágono, que estaba intensificando sus ataques contra el régimen de Irán, finalmente accedió a pagar el aumento de precio propuesto por SpaceX, lo que prácticamente duplicó el costo de cada dron LUCAS. Inicialmente, el Pentágono pagaba alrededor de 30.000 dólares por unidad, aunque la información no ha sido confirmada por las fuentes implicadas.

Elon Musk dijo en X que el sistema civil Starlink se había utilizado indebidamente "con fines militares" y afirmó que la culpa era de "la empresa" y no del Departamento de Guerra.

En una publicación en X, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que la información de Reuters era "errónea", sin aportar más detalles. SpaceX "sigue siendo un socio sólido y valioso para el Departamento de Guerra", escribió.

Los riesgos de depender de Starlink quedaron patentes por primera vez durante la guerra de Ucrania, cuando Musk ordenó la desconexión del servicio Starlink en algunas zonas del país en 2022, mientras las fuerzas ucranianas avanzaban sobre las posiciones rusas, interrumpiendo una contraofensiva clave.

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Más recientemente, las pruebas de la Armada de Estados Unidos se vieron interrumpidas el verano pasado cuando una caída global del servicio Starlink cortó la conexión con embarcaciones militares no tripuladas, dejándolas a la deriva en el océano.

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