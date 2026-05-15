Comunicado de Israel: "Hemos llevado a cabo un ataque en Gaza contra Ezzedine Al Haddad, uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre"

Este viernes, el Ejército de Israel anunció que llevó a cabo un ataque en Gaza dirigido contra Ezzedine Al Haddad, a quien describió como el jefe del brazo armado del movimiento terrorista palestino Hamás.

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"Por instrucciones del primer ministro Benjamin Netanyahu y del ministro de Defensa Israel Katz, las FDI (ejército israelí) ha llevado a cabo un ataque en Gaza contra Ezzedine Al Haddad", se lee en la primera parte del comunicado.

"Al Haddad es el comandante del ala militar de Hamás y uno de los principales arquitectos de la masacre del 7 de octubre", sigue la circular.

Asimismo, el reporte de Israel añade las brutalidades cometidas por Ezzedine Al Haddad.

"Al Haddad fue responsable del asesinato, secuestro y daños infligidos a miles de civiles israelíes y soldados de las FDI", acota la notificación.

"Mantuvo a nuestros rehenes en un cautiverio brutal, orquestó ataques terroristas contra nuestras fuerzas y se negó a aplicar el acuerdo promovido por el presidente Donald Trump para el desarme de Hamás y la desmilitarización de la Franja de Gaza", finaliza.

La masacre del 7 de octubre de 2023 consistió en una serie de ataques terroristas coordinados y masivos perpetrados por la organización islamista Hamás que se filtró desde la Franja de Gaza hacia el sur de Israel.

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El asalto, denominado por Hamás como 'Operación Inundación de Al-Aqsa', supuso la mayor matanza de judíos en un solo día desde el Holocausto y desencadenó la guerra de Gaza.

Informes de inteligencia sostienen que más de 1.200 personas fueron asesinadas, en su gran mayoría civiles, incluyendo niños, mujeres y ancianos.