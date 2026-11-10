Razón por la que el juego ayuda en el desarrollo cerebral, motriz y emocional durante la infancia
De acuerdo con expertos del Instituto Europeo de Educación, el juego es mucho más que una forma de entretenimiento durante la infancia.
A través de estas actividades, los niños estimulan su desarrollo cerebral, fortalecen sus habilidades físicas y aprenden a relacionarse con su entorno.
En el ámbito cognitivo, jugar favorece la formación de conexiones neuronales relacionadas con el aprendizaje y la memoria.
También contribuye a mejorar la atención, la concentración y la capacidad para resolver problemas.
En cuanto al desarrollo físico, actividades como saltar, correr, construir figuras y manipular objetos ayudan a fortalecer la coordinación, el equilibrio y la motricidad fina y gruesa.
El aspecto emocional también se beneficia. Al compartir juegos, los niños aprenden a expresar sus sentimientos, respetar reglas, manejar la frustración y desarrollar empatía. Asimismo, superar pequeños desafíos fortalece su confianza y autonomía.
¿Qué juegos favorecen el desarrollo infantil?
- Juegos de construcción y rompecabezas: fortalecen la memoria, la creatividad y el razonamiento lógico.
- Juegos de roles y títeres: estimulan el lenguaje, la imaginación y la capacidad de comprender las emociones de los demás.
- Juegos de mesa: Ayudan a desarrollar la concentración, la paciencia y el respeto por las reglas.
- Actividades musicales y físicas: favorecen la coordinación, el equilibrio y el control de los movimientos.
De esta manera, según la comentada instancia, el juego se convierte en un aliado esencial durante los primeros años de vida, ya que permite aprender, explorar y adquirir herramientas necesarias para el desarrollo integral de los niños.