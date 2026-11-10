Razón por la que el juego ayuda en el desarrollo cerebral, motriz y emocional durante la infancia

De acuerdo con expertos del Instituto Europeo de Educación, el juego es mucho más que una forma de entretenimiento durante la infancia.

VEA TAMBIÉN La NASA descubre qué estaría provocando las misteriosas explosiones de una estrella gigante en el espacio o

A través de estas actividades, los niños estimulan su desarrollo cerebral, fortalecen sus habilidades físicas y aprenden a relacionarse con su entorno.

En el ámbito cognitivo, jugar favorece la formación de conexiones neuronales relacionadas con el aprendizaje y la memoria.

También contribuye a mejorar la atención, la concentración y la capacidad para resolver problemas.

VEA TAMBIÉN ¿Puede un asteroide destruir la Tierra? Esto explica la NASA o

En cuanto al desarrollo físico, actividades como saltar, correr, construir figuras y manipular objetos ayudan a fortalecer la coordinación, el equilibrio y la motricidad fina y gruesa.

VEA TAMBIÉN Proyecto Meridian: El Pentágono crea un mando dedicado a la guerra robótica y los drones bajo el liderazgo tecnológico de Elon Musk o

El aspecto emocional también se beneficia. Al compartir juegos, los niños aprenden a expresar sus sentimientos, respetar reglas, manejar la frustración y desarrollar empatía. Asimismo, superar pequeños desafíos fortalece su confianza y autonomía.

¿Qué juegos favorecen el desarrollo infantil?

Juegos de construcción y rompecabezas: fortalecen la memoria, la creatividad y el razonamiento lógico.

fortalecen la memoria, la creatividad y el razonamiento lógico. Juegos de roles y títeres: estimulan el lenguaje, la imaginación y la capacidad de comprender las emociones de los demás.

estimulan el lenguaje, la imaginación y la capacidad de comprender las emociones de los demás. Juegos de mesa: Ayudan a desarrollar la concentración, la paciencia y el respeto por las reglas.

Ayudan a desarrollar la concentración, la paciencia y el respeto por las reglas. Actividades musicales y físicas: favorecen la coordinación, el equilibrio y el control de los movimientos.

De esta manera, según la comentada instancia, el juego se convierte en un aliado esencial durante los primeros años de vida, ya que permite aprender, explorar y adquirir herramientas necesarias para el desarrollo integral de los niños.