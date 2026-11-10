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Martes, 10 de noviembre de 2026
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Juegos

Razón por la que el juego ayuda en el desarrollo cerebral, motriz y emocional durante la infancia

noviembre 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Niñas jugando en un parque - Foto de referencia: Pexels
Niñas jugando en un parque - Foto de referencia: Pexels
Según especialistas, el juego se convierte en un aliado esencial durante los primeros años de vida.

De acuerdo con expertos del Instituto Europeo de Educación, el juego es mucho más que una forma de entretenimiento durante la infancia.

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A través de estas actividades, los niños estimulan su desarrollo cerebral, fortalecen sus habilidades físicas y aprenden a relacionarse con su entorno.

En el ámbito cognitivo, jugar favorece la formación de conexiones neuronales relacionadas con el aprendizaje y la memoria.

También contribuye a mejorar la atención, la concentración y la capacidad para resolver problemas.

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En cuanto al desarrollo físico, actividades como saltar, correr, construir figuras y manipular objetos ayudan a fortalecer la coordinación, el equilibrio y la motricidad fina y gruesa.

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El aspecto emocional también se beneficia. Al compartir juegos, los niños aprenden a expresar sus sentimientos, respetar reglas, manejar la frustración y desarrollar empatía. Asimismo, superar pequeños desafíos fortalece su confianza y autonomía.

¿Qué juegos favorecen el desarrollo infantil?

  • Juegos de construcción y rompecabezas: fortalecen la memoria, la creatividad y el razonamiento lógico.
  • Juegos de roles y títeres: estimulan el lenguaje, la imaginación y la capacidad de comprender las emociones de los demás.
  • Juegos de mesa: Ayudan a desarrollar la concentración, la paciencia y el respeto por las reglas.
  • Actividades musicales y físicas: favorecen la coordinación, el equilibrio y el control de los movimientos.

De esta manera, según la comentada instancia, el juego se convierte en un aliado esencial durante los primeros años de vida, ya que permite aprender, explorar y adquirir herramientas necesarias para el desarrollo integral de los niños.

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