Telescopio Hubble de la NASA descubre región “caótica” y la “más grande que se haya descubierto” donde nacen planetas en el universo

En un reciente artículo, la NASA informó haber fotografiado por primera vez en luz visible el disco protoplanetario “más grande que se haya observado” alrededor de una estrella joven, todo esto gracias al telescopio espacial Hubble de la NASA.

De acuerdo con la agencia espacial, este disco es “caótico y turbulento, con filamentos de material que se extienden mucho más allá por encima y por debajo del disco de lo que los astrónomos han visto en cualquier otro sistema similar”.

Los resultados de la observación fueron publicados por la revista científica The Astrophysical Journalm que en colaboración con la NASA informan sobre los nuevos descubrimientos.

El disco está situado a unos 1.000 años luz de la Tierra, el sistema IRAS23077 +6707, apodado por la agencia como “Chivito de Drácula”, abarca unos 644.000 millones de kilómetros, es decir, casi 400.000 millones de millas, su inmensidad equivale a 40 veces el diámetro de nuestro sistema solar.

“El nivel de detalle que estamos viendo es raro en las imágenes de discos protoplanetarios, y estas nuevas imágenes de Hubble muestran que los viveros de planetas pueden ser mucho más activos y caóticos de lo que esperábamos”, explicó Kristina Monsch, autora principal del Centro de Astrofísica, Harvard & Smithsonian.

El aspecto del disco visto de perfil se parece a una “hamburguesa”, que tiene un carril central oscuro flanqueado por brillantes capas de polvo y gas por arriba y abajo.

De esta manera, esta observación astronómica convierte al disco “IRAS 23077 +6707” en un espectro “inusual” su “perspectiva” ha sido “excepcional, lo que nos permite rastrear sus subestructuras en luz visible con un nivel de detalle sin precedentes. Esto hace que ese sistema sea un laboratorio nuevo y único para estudiar la formación de planetas y los entornos donde ocurre esto”, concluyó Monsch.

En ese contexto, los científicos estiman que el disco “podría albergar un vasto sistema planetario”, sin embargo, aún falta más información para asegurar esa teoría, por el momento las “nuevas imágenes son un punto de partida para comprender cómo se forman los planetas a lo largo del tiempo y en diferentes entornos”, concluyó el artículo.