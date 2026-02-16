NTN24
Lunes, 16 de febrero de 2026
Estas son las zonas de Sudamérica en donde será visible este martes el primer eclipse solar que nos regala el cielo en 2026

febrero 16, 2026
Por: Sergio García Hernández
El medio especializado en eventos de astronómicos nasa.net describió que el eclipse comenzará a las 09:56 GMT y finalizará a las 14:27 GMT.

Este martes el mundo será testigo del primer eclipse solar del 2026, un evento que será el abrebocas del poderoso fenómeno astronómico que en agosto de este año promete oscurecer España y Portugal entre otros países en Europa.

El eclipse solar anular de este martes será visible, aunque parcialmente en Antártida y las zonas más al sur de África, Sudamérica, el océano Pacífico, el océano Atlántico y el océano Índico, según informó la Nasa en su calendario de este tipo de fenómenos.

“Durante un eclipse solar, la sombra de la Luna sobre la superficie de la Tierra mide solo unos 480 kilómetros (300 millas) de ancho. La sombra se compone de dos partes: la umbra, donde el Sol está completamente oculto, y la penumbra, donde el Sol está parcialmente oscurecido. La gente que está en la umbra verá un eclipse total, mientras que la gente que está en la penumbra verá un eclipse parcial”, explicó la Nasa sobre los eclipses solares como el de este martes.

Precisó, a su vez, que aunque la sombra es estrecha y el eclipse total dura solo unos minutos, “la rotación de nuestro planeta es lo suficientemente rápida como para que esta sombra llegue a un tercio de la superficie de la Tierra antes de que la Luna salga de su alineación con el Sol”.

El medio especializado en eventos de astronómicos nasa.net describió que este martes “el cielo nos regalará un espectacular eclipse anular de Sol, también conocido como anillo de fuego”.

“Este fenómeno ocurre cuando la Luna se alinea con el Sol, pero no lo cubre por completo, dejando visible un fino y brillante anillo de luz alrededor de su silueta”, explicó el portal que también abarca temas de la Nasa.

Precisó que el eclipse comenzará a las 09:56 GMT y finalizará a las 14:27 GMT. “La estrecha franja de anularidad se extenderá desde el Océano Austral, al sur de Australia, hasta la Antártida. Allí, en la Estación Concordia, el eclipse anular durará 2 minutos y 5 segundos, aunque con el Sol muy bajo en el horizonte”, mencionó.

“Pero el eclipse también será parcial en varias regiones. El eclipse parcial importante podrá observarse desde: la Antártida, el extremo sur de Sudamérica, el Sudeste de África y las Islas del Océano Índico: Madagascar, Mauricio y Seychelles”, puntualizó.

Chile es el país que más disfrutará del eclipse en Sudamérica. De hecho, desde el Gobierno se ha celebrado el evento que será percibido en el sur.

“Este verano viviremos un gran evento astronómico Se trata del primer eclipse solar del 2026, que este martes 17 de febrero se verá en el extremo sur del planeta, según informa la NASA. Se podrá ver todo, Chile. Y en la Antártica se verá completo, pero en Magallanes de forma parcial”, mencionó el Gobierno en una publicación en redes.

En Chile se encuentran dos de los municipios que podrán apreciar, en Sudamérica, el evento, aunque de forma parcial. Estas poblaciones son Cabo de Hornos y Punta Arenas, ambas de la región de Magallanes y en plena Patagonia.

Algunas zonas del sur del territorio argentino, como Ushuaia por ejemplo, también disfrutarán del evento que antecede al que tendrá lugar, por primera vez en más de un siglo, este 12 de agosto en España, Portugal, Rusia, Islandia y Groenlandia.

