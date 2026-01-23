NTN24
Viernes, 23 de enero de 2026
Viernes, 23 de enero de 2026
Nasa

La NASA prueba una tecnología que podría reducir drásticamente el consumo de combustible en aviones comerciales

enero 23, 2026
Por: Laura Talero Rojas
CATNLF | Foto NASA
CATNLF | Foto NASA
El diseño de la NASA oficialmente ya marcó su primer gran hito y alcanzó velocidades aproximadas de 232km/h.

Entre el 2014 y el 2017 la NASA hizo un estudio computacional donde estimó que la aplicación de un diseño de ala al modelo Flujo Laminar Natural Atenuado por Flujo Cruzado (CATNLF) a una aeronave grande y de largo alcance como el Boeing 777 podría generar un ahorro anual de combustible del 10%.

o

En ese contexto, recientemente la agencia espacial estadounidense anunció que completaron con éxito “un modelo a escala de un diseño que podría hacer que las aeronaves futuras sean más eficientes”.

Esto como resultado a mejorar “el modo en que el aire fluye a través de la superficie de un ala, ahorrando combustible y dinero”.

Las pruebas se realizaron el pasado 12 de enero, donde el modelo de prueba de CATNLF marcó su primer gran hito y alcanzó velocidades aproximadas de 232km/h.

La NASA explicó que la "aleta montada bajo la panza de uno de los aviones de prueba F-15B de investigación de la agencia”, es porque esta configuración permite “realizar pruebas de cuelo del diseño del ala utilizando una aeronave existente”.

De ese modo, el modelo CATNLF puede alcanzar su objetivo el cual es “aumentar un fenómeno conocido como flujo laminar y reducir la resistencia del viento, también conocida como arrastre”.

El investigador principal del CATNLF, Mike Frederik dijo en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA en Edwards, California que “incluso pequeñas mejoras en la eficiencia pueden resultar en reducciones significativas en el consumo de combustible y las emisiones de las aerolíneas comerciales”.

¿Cómo entender el sistema CATNLF?

La NASA explicó que, en un vuelo normal, una fina capa de aire conocida como “capa límite” se forma durante el viaje produciendo mayor fricción, también denominada como “flujo turbulento”, esto produce que el aire cambie bruscamente de dirección, aumentando la resistencia aerodinámica y el consumo del combustible.

Ahora, en contraste el CATNLF, este aumenta el movimiento suave del aire dentro de la capa limite, produciendo una aerodinámica “más eficiente”, con una menor fricción y con un menor consumo de combustible.

o

La importancia de reducir el combustible en una aeronave es porque en los últimos 20 años se prevé que el número de pasajeros se duplique, esto, según la Organización de Aviación Civil Internacional.

Finalmente, en su informe la NASA en trabajo conjunto con CATNLF podría mejorar los “viajes aéreos comerciales más eficientes y algún día podría ampliar capacidades similares al vuelo supersónico”, puesto que los actuales aviones comerciales vuelan a velocidad inferiores a la velocidad del sonido.

Temas relacionados:

Nasa

Aviones

Combustible

Tecnología

Gasolina

Aerolíneas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La relación de Delcy Rodríguez con Álex Saab no es buena": Roberto Deniz analiza presente de Saab en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Tormenta invernal en EE. UU.
Tormenta invernal

Alerta en EE. UU. por poderosa tormenta invernal "inusualmente grande y severa" que amenaza a 170 millones de personas este fin de semana

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
El cohete Artemis II del Sistema de Lanzamiento Espacial de la NASA y la nave espacial Orion salen del Edificio de Ensamblaje de Vehículos hacia la Plataforma de Lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy en Florida el 17 de enero de 2026-Foto: AFP
Artemis

El cohete Artemis II de la NASA con destino a la Luna ya está en la plataforma de lanzamiento luego de una maniobra de 12 horas

Blue Origin | Foto: AFP
Blue Origin

Empresa aeroespacial Blue Origin de Jeff Bezos tendrá su propia red de satélites para internet a finales de 2027 para competir con Amazon y SpaceX

Eclipse solar anular | Foto Canva
Luna

La NASA explicó la razón de la cuasi-luna que ha venido acompañando al planeta Tierra durante décadas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Aura Cristina Geinthner en On the Road
On the Road

Aura Cristina Geithner, la actriz colombiana con reconocimiento internacional que hoy incursiona en la música

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibiendo en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz - Foto AFP
Premio Nobel

Tras gesto de Machado con Trump, Comité Noruego aclara que el Premio Nobel es "inseparable" del ganador, pero que sí se puede regalar la medalla

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Trump anunció que buque incautado en el Caribe va de regreso a Venezuela y que el petróleo que transportaba será vendido mediante el "Gran Acuerdo Energético"

Portaviones USS Abraham Lincoln - Foto AFP
Portaviones

Portaviones USS Abraham Lincoln y varios destructores de misiles guiados estadounidenses llegarán a Oriente Próximo; Trump dijo que espera "no tener que usarlos"

El futbolista Luis Díaz en la liga de Alemania. (EFE)
Luis Díaz

Luis Díaz marcó de ‘palomita’ y alcanzó destacada posición en la tabla de goleadores de la liga alemana

Foto referencia | EFE
Cae Maduro en Venezuela

"Hay la posibilidad de ataques y bombardeos contra puertos que se usan para transportar la droga desde Colombia a EE. UU.": exasesor de seguridad de la Casa Blanca

Trump y buque petrolero en Venezuela. (EFE - Foto de referencia)
Donald Trump

Departamento de Energía de Estados Unidos publica detalles del acuerdo petrolero anunciado por Trump con el régimen venezolano

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre