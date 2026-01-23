La NASA prueba una tecnología que podría reducir drásticamente el consumo de combustible en aviones comerciales

Entre el 2014 y el 2017 la NASA hizo un estudio computacional donde estimó que la aplicación de un diseño de ala al modelo Flujo Laminar Natural Atenuado por Flujo Cruzado (CATNLF) a una aeronave grande y de largo alcance como el Boeing 777 podría generar un ahorro anual de combustible del 10%.

VEA TAMBIÉN Este es el helicóptero Apache AH-64, la máquina de guerra que EE.UU. exhibe como una de las más letales del mundo o

En ese contexto, recientemente la agencia espacial estadounidense anunció que completaron con éxito “un modelo a escala de un diseño que podría hacer que las aeronaves futuras sean más eficientes”.

Esto como resultado a mejorar “el modo en que el aire fluye a través de la superficie de un ala, ahorrando combustible y dinero”.

Las pruebas se realizaron el pasado 12 de enero, donde el modelo de prueba de CATNLF marcó su primer gran hito y alcanzó velocidades aproximadas de 232km/h.

La NASA explicó que la "aleta montada bajo la panza de uno de los aviones de prueba F-15B de investigación de la agencia”, es porque esta configuración permite “realizar pruebas de cuelo del diseño del ala utilizando una aeronave existente”.

De ese modo, el modelo CATNLF puede alcanzar su objetivo el cual es “aumentar un fenómeno conocido como flujo laminar y reducir la resistencia del viento, también conocida como arrastre”.

El investigador principal del CATNLF, Mike Frederik dijo en el Centro de Investigación de Vuelo Armstrong de la NASA en Edwards, California que “incluso pequeñas mejoras en la eficiencia pueden resultar en reducciones significativas en el consumo de combustible y las emisiones de las aerolíneas comerciales”.

¿Cómo entender el sistema CATNLF?

La NASA explicó que, en un vuelo normal, una fina capa de aire conocida como “capa límite” se forma durante el viaje produciendo mayor fricción, también denominada como “flujo turbulento”, esto produce que el aire cambie bruscamente de dirección, aumentando la resistencia aerodinámica y el consumo del combustible.

Ahora, en contraste el CATNLF, este aumenta el movimiento suave del aire dentro de la capa limite, produciendo una aerodinámica “más eficiente”, con una menor fricción y con un menor consumo de combustible.

VEA TAMBIÉN En país de Latinoamérica encuentran un colmillo de la Era del Hielo con más de 100.000 años de antigüedad o

La importancia de reducir el combustible en una aeronave es porque en los últimos 20 años se prevé que el número de pasajeros se duplique, esto, según la Organización de Aviación Civil Internacional.

Finalmente, en su informe la NASA en trabajo conjunto con CATNLF podría mejorar los “viajes aéreos comerciales más eficientes y algún día podría ampliar capacidades similares al vuelo supersónico”, puesto que los actuales aviones comerciales vuelan a velocidad inferiores a la velocidad del sonido.