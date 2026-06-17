"Quiero Elegir": organizaciones venezolanas piden elecciones y una transición democrática
Un grupo de ONG encabezados por Transparencias Venezuela, Laboratorio de Paz, Cepaz y Voto Joven, presentaron una iniciativa que exige la celebración de comicios presidenciales “cuanto antes” con el fin de iniciar un proceso democrático en el país.
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“La recuperación plena de los derechos de participación pasa por ejercer el derecho a elegir. El voto es la expresión directa de la soberanía popular, una vía para recuperar el derecho a participar y el instrumento más poderoso para transformar la realidad política de manera pacífica”, se lee en el comunicado de los grupos ONG.
La iniciativa denominada “Quiero Elegir”, advierte que las “señales de cambio” de Delcy Rodríguez, líder del régimen venezolano son “insuficientes” y solo se trata de “transformaciones cosméticas, opacas, discrecionales y arbitrarias”.
Asimismo, reiteran que “la experiencia acumulada durante 27 años nos dejó lecciones que siguen vigentes; por eso no confiamos en que quienes fueron responsables de la destrucción institucional, económica y social del país sean los conductores de los cambios que Venezuela necesita”.
Por otro lado, el manifiesto firmado por María Corina Machado y los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática recoge que “el propósito central en esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana, con todas las garantías que dictan la Constitución y la ley, y con la debida observación internacional”.
En ese contexto, sostienen que “la salida democrática requiere acuerdos políticos que definan plazos, condiciones y mecanismos verificables para convocar elecciones que permiten reconstruir la institucionalidad”.
Finalmente, el objetivo de “Quiero Elegir” llama a los ciudadanos venezolanos a “organizarse, participar y exigir condiciones” y se llegue a “construir acuerdos que hagan posible una elección real y cuanto antes”.