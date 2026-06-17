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Miércoles, 17 de junio de 2026
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Venezuela

"Quiero Elegir": organizaciones venezolanas piden elecciones y una transición democrática

junio 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Venezuela | Foto Canva
Venezuela | Foto Canva
La iniciativa llama a los ciudadanos venezolanos a “organizarse, participar y exigir condiciones” y que se llegue a “construir acuerdos que hagan posible una elección real y cuanto antes”.

Un grupo de ONG encabezados por Transparencias Venezuela, Laboratorio de Paz, Cepaz y Voto Joven, presentaron una iniciativa que exige la celebración de comicios presidenciales “cuanto antes” con el fin de iniciar un proceso democrático en el país.

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La recuperación plena de los derechos de participación pasa por ejercer el derecho a elegir. El voto es la expresión directa de la soberanía popular, una vía para recuperar el derecho a participar y el instrumento más poderoso para transformar la realidad política de manera pacífica”, se lee en el comunicado de los grupos ONG.

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La iniciativa denominada “Quiero Elegir”, advierte que las “señales de cambio” de Delcy Rodríguez, líder del régimen venezolano son “insuficientes” y solo se trata de “transformaciones cosméticas, opacas, discrecionales y arbitrarias”.

Asimismo, reiteran que “la experiencia acumulada durante 27 años nos dejó lecciones que siguen vigentes; por eso no confiamos en que quienes fueron responsables de la destrucción institucional, económica y social del país sean los conductores de los cambios que Venezuela necesita”.

Por otro lado, el manifiesto firmado por María Corina Machado y los partidos de la Plataforma Unitaria Democrática recoge que “el propósito central en esta negociación es lograr la realización de una elección presidencial libre, transparente y soberana, con todas las garantías que dictan la Constitución y la ley, y con la debida observación internacional”.

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En ese contexto, sostienen que “la salida democrática requiere acuerdos políticos que definan plazos, condiciones y mecanismos verificables para convocar elecciones que permiten reconstruir la institucionalidad”.

Finalmente, el objetivo de “Quiero Elegir” llama a los ciudadanos venezolanos a “organizarse, participar y exigir condiciones” y se llegue a “construir acuerdos que hagan posible una elección real y cuanto antes”.

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