NTN24
Miércoles, 28 de enero de 2026
Álvaro Montero, arquero de Vélez Sarsfield y la selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol argentino

Álvaro Montero suma puntos para ser llamado a la selección; nuevamente fue protagonista con Vélez Sarsfield

enero 28, 2026
Por: Natalya Baquero González
El guardameta comienza a consolidarse en el once titular del Vélez Sarsfield de Argentina.

El guardameta colombiano, Álvaro Montero, nuevamente fue uno de los protagonistas en la victoria de su equipo Vélez Sarsfield, en el juego válido por la segunda fecha del Torneo Apertura de Argentina.

El portero guajiro de 30 años fue una de las piezas claves en la remontada del “Fortín” 2 goles a 1 ante Talleres de Córdoba.

Durante su segunda titularidad de manera consecutiva, Montero tuvo siete espectaculares atajadas, las cuales le permitieron a su equipo hacerse con los tres puntos que hoy los mantienen como líder de la zona A del campeonato. Actuaciones con las que envía un contundente mensaje al cuerpo técnico de la selección Colombia de cara a la Copa del Mundo de 2026.

En las manos de Álvaro Montero, revivió la esperanza de Vélez Sarsfield que comenzó abajo en el marcador. El guardameta cafetero sacó de un manotazo un potente cabezazo a la salida de un tiro de esquina; posteriormente, hizo un achique mano a mano y neutralizó en varias ocasiones remates de media distancia.

Las atajadas del nacido en La Guajira le permitieron a “Fortin” mantenerse con vida y darle la vuelta al marcador, gracias a las anotaciones de Manuel Lanzini y Joaquín García, que pusieron el 2 a 1 final del encuentro. El gol de Talleres estuvo a cargo de Augusto Schott.

Álvaro Montero, con una puntuación de 7.1, de acuerdo con el portal web de datos y estadísticas deportivas Sofascore, fue uno de los mejores cuatro jugadores del encuentro entre Vélez Sarsfield y Talleres de Córdoba.

Con sus espectaculares atajadas ante el conjunto cordobés, el colombiano ya suma 12 majestuosas actuaciones en el inicio del rentado argentino, donde ha comenzado a consolidarse en el equipo titular de Guillermo Barros Schelotto.

Actuaciones que lo ponen en el radar de la selección Colombia como uno de los porteros elegidos por Néstor Lorenzo para custodiar el arco de la "Tricolor" durante la próxima Copa del Mundo.

Temas relacionados:

Fútbol argentino

Selección Colombia

portero

Mundial 2026

Copa del Mundo

