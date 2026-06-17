Así quedó la tabla de máximos goleadores en la historia de los Mundiales tras la tripleta de Messi: James Rodríguez, en destacada posición

El mundo del fútbol vivió el martes otro de sus grandes capítulos en la historia. En el debut de Argentina en el Mundial de Norteamérica el delantero Lionel Messi marcó tres goles ante Algeria e igualó la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador de todos los tiempos en Copas del Mundo.

Messi, con los tres goles que le hizo a Algeria y con los que llegó a 16 anotados en mundiales durante su carrera deportiva, igualó a Klose que instauró el récord en Brasil 2014 en tiempos en que igualar esa marca parecía imposible para cualquier mortal.

Y lo era, pero Messi en otra noche en la que bordeó los límites de lo que un ser humano puede hacer le regaló al fútbol una nueva escena en Copas del Mundo que muchas generaciones recordarán en el futuro.

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Además, 20 años después de debutar en Alemania 2006, Messi firmó su primer triplete en un Mundial para disparar la ilusión de la hinchada albiceleste en revalidar la corona de Catar 2022. "Es un honor", dijo la actual estrella del Inter Miami antes de relativizar el valor de las cifras individuales.

"Esta estadística tampoco me cambia mucho. Soy un agradecido de estar entre los mejores y agradecido por todo lo que pude conseguir", dijo sobre el récord igualado.

Messi además expresó que es “un honor estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose o los que están, está Ronaldo también ahí”, “pero creo que no significa nada. Mbappé también que hizo hoy dos", recordó.

Cuatro años después del triunfo en Catar, la que se creía que era su apoteósica despedida mundialista, Messi arrancó con una noche mágica su último tango en una noche llena de emociones.

Tras su tripleta, Messi no solo igualó en el primer listado de goleadores históricos de mundiales a Klose, sino que sobrepasó las 15 anotaciones del brasileño Ronaldo que permanecía segundo en la tabla.

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Su impresionante actuación se dio en la misma jornada en que el delantero francés Kylian Mbappé había marcado dos goles con los que llegó a 14 tantos anotados en su carrera deportiva en copas del mundo.

Otros jugadores activos que se encuentran en la lista de históricos goleadores son Neymar, Cristiano Ronaldo, Harry Kane, Enner Valencia y James Rodríguez.

Así va la tabla de máximos goleadores en la historia de los mundiales

1. Miroslav Klose (Alemania) y Lionel Messi (Argentina): 16 goles

3. Ronaldo (Brasil): 15 goles

4. Gerd Müller (Alemania) y Kylian Mbappé (Francia): 14 goles

6. Just Fontaine (Francia): 13 goles

7. Pelé (Brasil): 12 goles

8. Sándor Kocsis (Hungría) y Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles

10. Helmut Rahn (Alemania), Gary Lineker (Inglaterra), Gabriel Batistuta (Argentina), Teófilo Cubillas (Perú), Thomas Müller (Alemania), Grzegorz Lato (Polonia)

26. Harry Kane (Inglaterra), Cristiano Ronaldo (Portugal), Neymar (Brasil): 8 goles

42. James Rodríguez (Colombia) y Enner Valencia (Ecuador): 6 goles