NTN24
Jueves, 14 de mayo de 2026
Jueves, 14 de mayo de 2026
Mundial 2026

Así suena 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026 en la que Shakira es protagonista y el ritmo latino sobresale

mayo 14, 2026
Por: Luis Cifuentes
Nueva canción del Mundial de Shakira - Foto: EFE
Nueva canción del Mundial de Shakira - Foto: EFE
La cantante colombiana Shakira es la protagonista del tema que mezcla ritmos latinos y el afrobeat con el pop

Luego de varios días de expectativa, por fin este jueves se estrenó oficialmente la canción del Mundial 2026 en la que Shakira es protagonista junto a otros artistas.

A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio, se conoció la canción completa que tiene una duración de casi 4 minutos y contiene todo el sabor de una canción mundialista.

La cantante colombiana Shakira es la protagonista del tema que mezcla ritmos latinos y el afrobeat con el pop. Además, mezcla distintos idiomas, entre ellos, el español y el inglés, teniendo en cuenta que el Mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

o

Acompañada del nigeriano Burna Boy, la colombiana saca a relucir toda su colombianidad y su ritmo latino en un dueto que desde ya ha sorprendido a los aficionados.

Entre los dos, nombran a varios países latinoamericanos, así como a varios de los jugadores más importantes de la cita orbital, entre ellos, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

La canción oficial de la cita orbital que se disputará por primera vez con 48 selecciones se estrena después de que se anunció oficialmente que Shakira también hará parte de la ceremonia de la gran final del Mundial 2026 que se jugará el 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, cerca de Nueva York.

o

La cantante colombiana hará parte del show de medio tiempo junto a Madonna y el grupo de K-pop BTS.

Temas relacionados:

Mundial 2026

Canción de Shakira

Música

Fútbol

FIFA

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Mi nuera está aterrada de salir de la casa": habla abuela de bebé que nació en cárcel del régimen de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Los venezolanos no sienten satisfechas ni sus expectativas políticas ni de mejora de vida": Alejandro Hernández insta a EE. UU. a no “ir lento” en la transición hacia la democracia en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Congresista Carlos Giménez confirma que presiona al Gobierno Trump por "elecciones libres y democráticas en Venezuela" y rechaza que el país sea manejado por una "dictadora interina"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Estamos metidos en un ciclo de conflicto que va a ser a largo plazo”: Experto sobre la actualidad mundial

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Podríamos estar frente a un Súper El Niño”: meteorólogo alerta sobre temperaturas extremas

Ver más

Videos

Ver más
Carlos Gimenez, congresista republicano (AFP)
Carlos A. Giménez

Congresista Carlos Giménez confirma que presiona al Gobierno Trump por "elecciones libres y democráticas en Venezuela" y rechaza que el país sea manejado por una "dictadora interina"

Cárceles en Venezuela - Referencia Canva
Régimen

"Mi nuera está aterrada de salir de la casa": habla abuela de bebé que nació en cárcel del régimen de Venezuela

Protestas en Venezuela contra el régimen - Foto: EFE
Transición democrática

"Los venezolanos no sienten satisfechas ni sus expectativas políticas ni de mejora de vida": Alejandro Hernández insta a EE. UU. a no “ir lento” en la transición hacia la democracia en Venezuela

John Lee Ratcliffe, director de la CIA (AFP)
Cuba

Director de la CIA viajó a La Habana y se reunió con autoridades de la dictadura

Apagones en Cuba - EFE
Cuba

"Lo único que funciona en Cuba son las fuerzas del orden para reprimir": activista sobre crisis en la isla

Más de Deportes

Ver más
Kylian Mbappe, jugador fracés del Real Madrid / FOTO: EFE
Kylian Mbappé

Relación totalmente rota: así fue la silbatina de la afición del Real Madrid a Kylian Mbappé

Daniel Muñoz, jugador colombiano del Crystal Palace / FOTO: EFE
Daniel Muñoz

Daniel Muñoz protagonizó un gol polémico en el partido entre Liverpool y el Crystal apalace; hasta le dieron un pelotazo por su acción

Mujer esperando en una esquina / Balón de fútbol en la esquina de una cancha de balompié - Fotos de referencia: Pexels
Italia

Red de prostitución VIP salpica a más de 60 jugadores del fútbol italiano

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Christopher Landau

¿Tendremos paciencia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Tres horas y cero acuerdos, aplastante fracaso de Lula en Washington

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Marte | Foto Canva
Marte

El hallazgo de un hongo desafía a la NASA y plantea riesgos para futuras misiones a Marte

Presos políticos en Venezuela - Archivo
Regimen chavista

"Le pusieron una capucha y se lo llevaron": grave denuncia de madre de joven arrestado arbitrariamente por el régimen de Venezuela por segunda vez

Kylian Mbappe, jugador fracés del Real Madrid / FOTO: EFE
Kylian Mbappé

Relación totalmente rota: así fue la silbatina de la afición del Real Madrid a Kylian Mbappé

Daniel Muñoz, jugador colombiano del Crystal Palace / FOTO: EFE
Daniel Muñoz

Daniel Muñoz protagonizó un gol polémico en el partido entre Liverpool y el Crystal apalace; hasta le dieron un pelotazo por su acción

Álvaro Leyva, excanciller colombiano - Foto: AFP
Álvaro Leyva

Fiscalía de Colombia acusó como presunto responsable de "prevaricato por acción" al excanciller Álvaro Leyva

Rey Carlos III de Reino Unido (AFP)
Carlos III

"El lazo de la amistad entre EE. UU. y el Reino Unido no tiene precio y es eterno, no se puede reemplazar y no se puede romper": el rey Carlos III pronunció intenso discurso en el Capitolio de Washington DC

Volodímir Zelenski y Vladímir Putin - EFE
Guerra entre Rusia y Ucrania

Rusia declaró un alto al fuego unilateral y advirtió de un ataque masivo al centro de Kiev si Ucrania no respeta el cese de hostilidades

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre