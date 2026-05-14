Así suena 'Dai Dai', la canción oficial del Mundial 2026 en la que Shakira es protagonista y el ritmo latino sobresale

Luego de varios días de expectativa, por fin este jueves se estrenó oficialmente la canción del Mundial 2026 en la que Shakira es protagonista junto a otros artistas.

A menos de un mes del inicio de la Copa del Mundo el próximo 11 de junio, se conoció la canción completa que tiene una duración de casi 4 minutos y contiene todo el sabor de una canción mundialista.

La cantante colombiana Shakira es la protagonista del tema que mezcla ritmos latinos y el afrobeat con el pop. Además, mezcla distintos idiomas, entre ellos, el español y el inglés, teniendo en cuenta que el Mundial se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Acompañada del nigeriano Burna Boy, la colombiana saca a relucir toda su colombianidad y su ritmo latino en un dueto que desde ya ha sorprendido a los aficionados.

Entre los dos, nombran a varios países latinoamericanos, así como a varios de los jugadores más importantes de la cita orbital, entre ellos, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

La canción oficial de la cita orbital que se disputará por primera vez con 48 selecciones se estrena después de que se anunció oficialmente que Shakira también hará parte de la ceremonia de la gran final del Mundial 2026 que se jugará el 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, cerca de Nueva York.

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La cantante colombiana hará parte del show de medio tiempo junto a Madonna y el grupo de K-pop BTS.