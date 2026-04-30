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Jueves, 30 de abril de 2026
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Donald Trump

Esto dijo Trump cuando le preguntaron si Estados Unidos pisará la Luna de nuevo antes de acabar su mandato

abril 30, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Donald Trump - Foto EFE
Donald Trump - Foto EFE
Los expertos tienen dudas de que SpaceX y Blue Origin tengan desarrollados para entonces los módulos de alunizaje.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el miércoles que cree que la NASA tiene "buenas posibilidades" de llevar a astronautas a la superficie de la Luna antes de que acabe su mandato, a principios de 2029.

Cuando se le preguntó si creía que la agencia espacial de Estados Unidos lograría ese objetivo antes de que finalice su segundo periodo Trump respondió: "No nos gusta afirmarlo con certeza", pero "creo que tenemos buenas posibilidades".

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El mandatario recibió este miércoles en el Despacho Oval a los cuatro astronautas de la misión Artemis II, la primera en volar alrededor de la Luna en más de medio siglo.

Sin embargo, los expertos tienen dudas de que SpaceX y Blue Origin tengan desarrollados para entonces los módulos de alunizaje.

China sigue adelante con su propio proyecto, con el objetivo de llevar una misión tripulada a la superficie lunar en 2030.

Trump preguntó el miércoles en tono jocoso: "¿Se le permite a un presidente participar en una de estas misiones?".

"Podemos ponernos a trabajar en ello, señor presidente", respondió el jefe interino de la NASA, Jared Isaacman.

SpaceX de Elon Musk vs. Blue Origin de Jeff Bezos

Después del regreso seguro de cuatro astronautas del histórico sobrevuelo en la Luna, la NASA está centrando su atención en su próximo desafío: someter a los módulos de aterrizaje lunares de SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos, a una serie de pruebas rigurosas ante futuros alunizajes tripulados.

Los módulos de aterrizaje lunares comerciales deben demostrar que pueden realizar un descenso final complejo a la Luna y traer a los astronautas de vuelta a casa sanos y salvos, una hazaña que la NASA no ha intentado desde 1972.

La NASA aspira a enviar astronautas de nuevo a la Luna para 2028, a pesar de la creciente competencia de China, que planea un alunizaje tripulado para 2030.

Para mitigar los posibles retrasos, la agencia seleccionó a SpaceX y Blue Origin para desarrollar módulos de aterrizaje competitivos con la esperanza de que la competencia y la inversión privada aceleren el progreso.

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"Ambos lo ven como una competencia, y eso es algo estupendo", dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman, en una declaración pública a mediados de abril.

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