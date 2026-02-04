Así suena la canción de Silvestre Dangond con Luis Díaz que se perfila como uno de los temas de la Selección Colombia en el Mundial

La Selección Colombia se prepara para hacer historia en el Mundial de 2026 que se disputará a partir del próximo 11 de junio. La Tricolor, de la mano del entrenador Néstor Lorenzo, espera hacer historia y superar lo hecho en Brasil 2014 cuando llegó a los cuartos de final, la máxima fase que alcanzó en la historia del torneo.

Así como la Tricolor espera llegar a tono para su debut en el Mundial que será el 17 de junio ante Uzbekistán, desde ya se comienza a preparar la música que acompañará a la selección durante su paso por el Mundial de Norteamérica.

En las últimas horas se conoció el adelanto de una nueva canción de Silvestre Dangond con la participación especial del atacante de la selección cafetero y el Bayern Múnich, Luis Díaz.

En el corto video de expectativa lanzado recientemente se observa al cantante Dangond y a Luis Díaz bailando la nueva canción llamada “Con ganas de tenerla”, que también puede ser interpretada con el sueño de los colombianos de ganar el primer mundial de su historia.

“Qué ganas de tenerla, qué ganas de besarla, tú eras todo lo que andaba buscando”, dice la letra de la canción que se lanzará oficialmente en los próximos días.

Se espera que el baile que protagonizan el cantante vallenato y el mismo Luis Díaz sea tendencia a nivel mundial, donde el atacante muestra todo su carisma y el talento para el baile.

Luis Díaz seguramente será uno de los convocados por Néstor Lorenzo para ser parte de la lista para el Mundial de 2026, donde Colombia compartirá grupo con Uzbekistán, Portugal y el ganador del repechaje entre Nueva Caledonia, Congo y Jamaica.