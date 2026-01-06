NTN24
Reconocido fiscal Carlos Stornelli solicita la extradición de Nicolás Maduro a país de Sudamérica

enero 6, 2026
Por: Redacción NTN24
El representante judicial argentino impulsa acciones para conseguir el traslado del dictador venezolano.

Un reciente movimiento judicial ha puesto en el centro del debate internacional la situación del dictador venezolano Nicolás Maduro.

En Argentina, el fiscal federal Carlos Stornelli ha solicitado el inicio de trámites para su extradición.

Este pedido se sustenta en una denuncia presentada en 2023 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia que alega violaciones a los derechos humanos.

Maduro, actualmente detenido en una cárcel de Brooklyn (Estados Unidos), enfrenta cargos de narcotráfico y narcoterrorismo en Estados Unidos, lo que complica las aspiraciones de la justicia argentina.

Al respecto, el analista político argentino, Alberto Medina, destacó en NTN24 la complejidad de este proceso.

"Aquí hay que mirar dos facetas... tendrá que decidir el derecho internacional cuál es la prioridad", mencionó el entrevistado.

La acción judicial del fiscal Stornelli podría establecer un precedente en América Latina para perseguir judicialmente a exmandatarios que hayan cometido violaciones a los derechos humanos.

En el Cono Sur de nuestro hemisferio dos casos pesan sobre Maduro: en Argentina el de Nahuel Agustín Gallo, un gendarme argentino que se encuentra detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 a manos de la tiranía narco-comunista.

Y en Chile, el caso de Ronald Ojeda, exmilitar venezolano, secuestrado y asesinado en Santiago, presuntamente por orden de la cúpula de la dictadura chavista.

Sobre el pedido de extradición de Maduro y estos dos últimos casos mencionados, Medina expresó en el canal de las Américas: "No creo que termine siendo razón suficiente para que pueda sacárselo de EE.UU. y enviarlo a otro país".

