Tenis

Polémica en el tenis tras participación de una jugadora que “no existe” en un torneo internacional

enero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Lo más polémico del asunto es que la tenista egipcia ha sido catalogada como un fantasma, pues no “existe” en los rankings de la ITF.

El mundo del tenis enfrenta una nueva polémica tras conocerse que una jugadora egipcia que no conocía las reglas del juego fue invitada un importante torneo.

Se trata de la jugadora egipcia Hajar Abdelkader, de 21 años, quien cayó en la primera ronde del WTT 35 de Nairobi.

Abdelkader pudo disputar este torneo gracias a la invitación que le hizo la Federación Keniana de Tenis, entidad que admitió su error.

Sin embargo, la joven tenista se hizo viral debido a era notoria que tenía dificultades para realizar técnicas conocidas en el deporte como el servicio o moverse por la pista.

Su nivel de juego provocó una gran polémica en redes sociales en las que los aficionados del deporte se cuestionaron su participación.

Ante la controversia, la Federación Keniana de Tenis emitió un comunicado en el que reconoció su error.

La entidad afirmó que: “Abdelkader obtuvo una invitación tras haber realizado la petición como es debido”.

La organización accedió a la solicitud debió a que hubo una baja de último momento en el torneo en el cuadro final de la jugadora a la que en un principió se le hizo la invitación.

“En ese momento, Abdelkader era la otra única jugadora que había pedido una invitación”, por lo que terminó participando en el cuadro final.

Además, la federación argumentó que la invitación se hizo con el fin de “apoyar el desarrollo del tenis africano”.

“Retrospectivamente, esta 'wild card' no debería haberse concedido nunca” y aseguró que en el futuro trabajará para "que no se repita una situación así".

Por su parte, Federación Internacional (ITF) señaló que la decisión de entregarle la invitación a Abdelkader en ese torneo fue responsabilidad de la Federación Keniana de Tenis.

Tampoco registra en los archivos de la Federación Egipcia de Tenis, por lo que este torneo fue su primer partido oficial en el circuito profesional.

