NTN24
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Miércoles, 04 de febrero de 2026
Luis Díaz

Las jugadas que hizo Luis Díaz al estilo de Ronaldinho en un reciente partido con el Bayern Múnich que deslumbran a todos: "Lucho es magia"

febrero 4, 2026
Por: Diana Pérez
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz | Foto: EFE
El guajiro, de 28 años, se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera desde su llegada al Bayern Múnich.

Cuando el delantero colombiano Luis Díaz toma la pelota se sabe que está a punto de deslumbrar a todos con su talento y jugadas que dejan a más de uno sorprendido.

Este es el caso de una reciente jugada que realizó al estilo 'Ronaldinho' y que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales.

Durante el partido que enfrentó el Bayern Múnich ante el PSV en la Champions League, en el que el conjunto 'bávaro' ganó 2-1, el guajiro se inventó una jugada para no perder el balón mientras estaba siendo marcado por dos defensas.

En el video que se ha hecho viral en redes, que fue subido por la cuenta de la Champions, se ve que Díaz recibe el balón y hace un 'sombrero' para quitarse la marca de encima.

Tras esto, el futbolista colombiano aguanta el balón y lográ hacerle un pase de taco a su compañero Serge Gnabry.

El video fue subido por la cuenta de la Champions League en la red social de X en donde puso la descripción: "Luis Díaz ¡𝐕𝐚𝐲𝐚 𝐣𝐮𝐠𝐨́𝐧!".

Sin embargo, esta no fue la única jugada que hizo que ha sorprendido a más de uno, ya que en otra ocasión para no perder la pelota hace "unos jueguitos".

o

En el clip, también publicado por la Liga de Campeones, se ve que el extremo de la 'Tricolor' recibe el balón con el pecho, lo baja y lo traslada por parte del campo mientras le da golpes con su rodilla.

Esto se ha ganando el alago y aplauso de más de uno en redes que lo han calificado como un jugador de "pura magia".

"Lucho es magia", "Tiene la magia de Ronaldinho", "Luchito te amamos muchito", "Ni siquiera la habilidad más grosera que realizó durante el partido", "Cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que no es tan difícil en absoluto", "No tengo idea de por qué el Liverpool lo vendió", son algunos de los comentarios.

El guajiro, de 28 años, se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera desde su llegada al Bayern Múnich, equipo con el que ya logró consagrarse campeón de la Supercopa de Alemania.

Además, recientemente fue nombrado como el autor del gol del año 2025 de la Bundesliga por el tanto que anotó en el partido que enfrentó el conjunto 'bávaro' en noviembre contra el Unión Berlín.

El colombiano agradeció el premio y afirmó que cuando piensa en ese gol no puede creer que haya sido él quien lo anotó.

"Muchas gracias por el premio. Cuando veo el gol, no puedo creer que lo haya marcado yo. Solo pensaba en disparar lo más rápido posible para que marcáramos, ¡fue increíble!", puntualizó.

El guajiro continuó diciendo que "el premio significa mucho para mí, ya que aún no llevo mucho tiempo en la Bundesliga. Pero me he adaptado rápidamente gracias a que he encontrado un gran equipo, tengo una gran familia y también un muy buen entrenador".

Temas relacionados:

Luis Díaz

Bayern Múnich

Champions League

Futbolistas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Tras captura de Maduro y ante presión de EE.UU., el presidente Petro "dejó de ser un gallito de pelea para convertirse en un cachorrito muy manso": Rafael Nieto

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No se conocen los parámetros que se están usando para priorizar unas causas por encima de otras": vicepresidente de Foro Penal sobre las excarcelaciones en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Reunión Petro-Trump en la Casa Blanca - Foto AFP
Gustavo Petro

"Hubo momentos jocosos donde los dos reconocían que había diferencias entre ellos": embajador de Colombia en EE. UU. revela detalles de reunión entre Petro y Trump

Senador republicano Bernie Moreno. (EFE)
Bernie Moreno

"Petro vio que el presidente Trump es una buena persona": el congresista Bernie Moreno reveló detalles de la reunión entre ambos mandatarios en la Casa Blanca

Vicky Dávila y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Alias Pipe Tuluá aseguró que va a entregar en Estados Unidos todas las pruebas de que sí financió la campaña de Gustavo Petro”: Vicky Dávila

Encuentro Petro - Trump
Gustavo Petro

Regalos, distensión y hasta elogios: así fue la reunión Petro-Trump en la Casa Blanca

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Denuncia

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Más de Deportes

Ver más
Logo Juegos Olímpicos - Foto: EFE
Juegos Olímpicos

Berlín presentó de manera oficial su campaña para ser sede de los Juegos Olímpicos

Selección Colombia - Foto AFP
Selección Colombia

Preocupación en la Selección Colombia a pocos meses del Mundial: jugador titular se fracturó la clavícula

Novak Djokovic | Foto: EFE
Novak Djokovic

"Crecí con esos valores": Djokovic sobre el acto de honestidad que tuvo durante uno de sus partidos en el Abierto de Australia que causa furor

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Militares de Ecuador - Foto AFP
Narcotráfico

"La cárcel o el infierno": país latinoamericano desplegó 10.000 soldados para reforzar guerra contra el narcotráfico

Edmundo González y su yerno Rafael Tudares - Fotos: EFE y X @MarianaGTudares
Excarcelaciones en Venezuela

Pese a anuncio de excarcelaciones por parte del régimen, la hija de Edmundo González sigue sin conocer información de su esposo Rafael Tudares

Edificio impactado en ataques de Rusia a Kiev. (AFP)
Guerra en Ucrania

Alcalde de Kiev pide a los residentes que desalojen la ciudad tras intensos ataques rusos que incluyeron lanzamiento de un misil hipersónico

Cohete SpaceX Falcon 9 despega con lote de satélites Starlink – Foto AFP
SpaceX

SpaceX de Musk apuesta por un futuro de ciencia ficción tras concretar fusión sin precedentes: "escalar para crear un sol sensible que comprenda el universo"

El Helicoide, centro de detención en Venezuela / FOTO: EFE
El Helicoide

“Es un sueño hecho realidad”: expreso político del Helicoide tras anuncio del cierre de este centro de detención

Nicolás Maduro y Alex Saab - AFP
Álex Saab

Delcy Rodríguez apartó a Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, de otro cargo que tenía en el régimen de Venezuela

Logo Juegos Olímpicos - Foto: EFE
Juegos Olímpicos

Berlín presentó de manera oficial su campaña para ser sede de los Juegos Olímpicos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre