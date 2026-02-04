Las jugadas que hizo Luis Díaz al estilo de Ronaldinho en un reciente partido con el Bayern Múnich que deslumbran a todos: "Lucho es magia"

Cuando el delantero colombiano Luis Díaz toma la pelota se sabe que está a punto de deslumbrar a todos con su talento y jugadas que dejan a más de uno sorprendido.

Este es el caso de una reciente jugada que realizó al estilo 'Ronaldinho' y que se ha vuelto viral en las diferentes redes sociales.

Durante el partido que enfrentó el Bayern Múnich ante el PSV en la Champions League, en el que el conjunto 'bávaro' ganó 2-1, el guajiro se inventó una jugada para no perder el balón mientras estaba siendo marcado por dos defensas.

En el video que se ha hecho viral en redes, que fue subido por la cuenta de la Champions, se ve que Díaz recibe el balón y hace un 'sombrero' para quitarse la marca de encima.

Tras esto, el futbolista colombiano aguanta el balón y lográ hacerle un pase de taco a su compañero Serge Gnabry.

El video fue subido por la cuenta de la Champions League en la red social de X en donde puso la descripción: "Luis Díaz ¡𝐕𝐚𝐲𝐚 𝐣𝐮𝐠𝐨́𝐧!".

Sin embargo, esta no fue la única jugada que hizo que ha sorprendido a más de uno, ya que en otra ocasión para no perder la pelota hace "unos jueguitos".

En el clip, también publicado por la Liga de Campeones, se ve que el extremo de la 'Tricolor' recibe el balón con el pecho, lo baja y lo traslada por parte del campo mientras le da golpes con su rodilla.

Esto se ha ganando el alago y aplauso de más de uno en redes que lo han calificado como un jugador de "pura magia".

"Lucho es magia", "Tiene la magia de Ronaldinho", "Luchito te amamos muchito", "Ni siquiera la habilidad más grosera que realizó durante el partido", "Cualquiera que haya jugado al fútbol sabe que no es tan difícil en absoluto", "No tengo idea de por qué el Liverpool lo vendió", son algunos de los comentarios.

El guajiro, de 28 años, se encuentra viviendo uno de los mejores momentos de su carrera desde su llegada al Bayern Múnich, equipo con el que ya logró consagrarse campeón de la Supercopa de Alemania.

Además, recientemente fue nombrado como el autor del gol del año 2025 de la Bundesliga por el tanto que anotó en el partido que enfrentó el conjunto 'bávaro' en noviembre contra el Unión Berlín.

El colombiano agradeció el premio y afirmó que cuando piensa en ese gol no puede creer que haya sido él quien lo anotó.

"Muchas gracias por el premio. Cuando veo el gol, no puedo creer que lo haya marcado yo. Solo pensaba en disparar lo más rápido posible para que marcáramos, ¡fue increíble!", puntualizó.

El guajiro continuó diciendo que "el premio significa mucho para mí, ya que aún no llevo mucho tiempo en la Bundesliga. Pero me he adaptado rápidamente gracias a que he encontrado un gran equipo, tengo una gran familia y también un muy buen entrenador".