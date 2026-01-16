Tras gesto de Machado con Trump, Comité Noruego aclara que el Premio Nobel es "inseparable" del ganador, pero que sí se puede regalar la medalla

El Comité Noruego del Nobel aclaró el viernes que el Premio Nobel es "inseparable" de la persona u organización designada como galardonada, pero que la medalla sí se puede llegar a regalar.

La aclaración del Comité se da un día después de que la más reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, entregara su condecoración al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Machado aseguró que le entregó a Trump el premio durante una reunión que ambos mantuvieron el jueves en la Casa Blanca "como un reconocimiento por su compromiso" con la libertad del pueblo venezolano, luego de que Estados Unidos capturara en un operativo militar el 3 de enero a Nicolás Maduro.

Maduro, líder de un cruel régimen que ha acechado por años a Venezuela y presunto involucrado con el narcotráfico que afecta al hemisferio occidental, según Washington, fue trasladado a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, y allí se declaró "no culpable" de los cargos presentados en su contra.

Tras su captura, el Gobierno Trump planteó un "triple proceso" para la transición a la democracia en Venezuela e invitó a Machado a Washington para hablar sobre la situación. Edmundo González ganó las elecciones presidenciales en 2024, cuando Maduro no solo se reeligió con fraude, sino que le impidió antes a Machado, del mismo movimiento de González, postularse como candidata.

La Casa Blanca difundió una foto de Trump y Machado con el mandatario sosteniendo un marco dorado que exhibe la medalla, en tanto que un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el republicano tiene la intención de conservarla.

El premio de Machado, cabe resaltar, consistió también de un diploma y 11 millones de coronas suecas, es decir, 1,19 millones de dólares.

Esta, sin embargo, no fue la primera vez que un ganador del Premio Nobel regaló la medalla, pues en 1943 el Nobel de Literatura Knut Hamsun entregó la suya al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels.

En 2022, Dmitry Muratov, premio Nobel de la Paz, vendió su medalla por 100 millones de dólares para recaudar fondos destinados al fondo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la infancia UNICEF con la intención de ayudar a los niños ucranianos refugiados.

En 2024, la viuda del exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, donó su medalla y diploma del Premio Nobel de la Paz de 2001 a la oficina de la ONU en Ginebra.