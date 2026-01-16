NTN24
Viernes, 16 de enero de 2026
Viernes, 16 de enero de 2026
Premio Nobel

Tras gesto de Machado con Trump, Comité Noruego aclara que el Premio Nobel es "inseparable" del ganador, pero que sí se puede regalar la medalla

enero 16, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibiendo en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz - Foto AFP
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, recibiendo en nombre de su madre el Premio Nobel de la Paz - Foto AFP
La Casa Blanca difundió el jueves una foto de Trump y Machado con el mandatario sosteniendo un marco dorado que exhibe la medalla.

El Comité Noruego del Nobel aclaró el viernes que el Premio Nobel es "inseparable" de la persona u organización designada como galardonada, pero que la medalla sí se puede llegar a regalar.

La aclaración del Comité se da un día después de que la más reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz, la líder de la democracia en Venezuela, María Corina Machado, entregara su condecoración al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

o

Machado aseguró que le entregó a Trump el premio durante una reunión que ambos mantuvieron el jueves en la Casa Blanca "como un reconocimiento por su compromiso" con la libertad del pueblo venezolano, luego de que Estados Unidos capturara en un operativo militar el 3 de enero a Nicolás Maduro.

Maduro, líder de un cruel régimen que ha acechado por años a Venezuela y presunto involucrado con el narcotráfico que afecta al hemisferio occidental, según Washington, fue trasladado a Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, y allí se declaró "no culpable" de los cargos presentados en su contra.

Tras su captura, el Gobierno Trump planteó un "triple proceso" para la transición a la democracia en Venezuela e invitó a Machado a Washington para hablar sobre la situación. Edmundo González ganó las elecciones presidenciales en 2024, cuando Maduro no solo se reeligió con fraude, sino que le impidió antes a Machado, del mismo movimiento de González, postularse como candidata.

La Casa Blanca difundió una foto de Trump y Machado con el mandatario sosteniendo un marco dorado que exhibe la medalla, en tanto que un funcionario de la Casa Blanca afirmó que el republicano tiene la intención de conservarla.

El premio de Machado, cabe resaltar, consistió también de un diploma y 11 millones de coronas suecas, es decir, 1,19 millones de dólares.

Esta, sin embargo, no fue la primera vez que un ganador del Premio Nobel regaló la medalla, pues en 1943 el Nobel de Literatura Knut Hamsun entregó la suya al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels.

o

En 2022, Dmitry Muratov, premio Nobel de la Paz, vendió su medalla por 100 millones de dólares para recaudar fondos destinados al fondo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la infancia UNICEF con la intención de ayudar a los niños ucranianos refugiados.

En 2024, la viuda del exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, donó su medalla y diploma del Premio Nobel de la Paz de 2001 a la oficina de la ONU en Ginebra.

Temas relacionados:

Premio Nobel

María Corina Machado

Donald Trump

Casa Blanca

Estados Unidos y Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Lo que se sabe del encuentro entre el director de la CIA y Delcy Rodríguez en Caracas mientras María Corina Machado se reunía con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Analista sobre un futuro democrático en Venezuela: "necesita un proceso constituyente realista"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Fui preso político y tengo a mi familia secuestrada por el régimen desde hace un año": José Rodríguez Araña

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez - AFP y EFE
La Noche

"El trabajo de Delcy es desmantelar el régimen; el problema es que tiene que hacer cosas que no puede hacer": Pedro Mario Burelli

María Corina Machado (EFE)
María Corina Machado

"Vi gente llorando cuando vieron a María Corina Machado salir de la Casa Blanca": Omar González

María Corina Machado - AFP
La Noche

Revelan detalles del encuentro Trump-Machado: "La percepción es que fue una reunión increíblemente buena y productiva"

Miguel Díaz-Canel | Foto EFE
Régimen cubano

“Cuba exportaba sus métodos de tortura a Venezuela”: presidente de Prisioners Defenders

Jefes del régimen venezolano - Foto: EFE
María Corina Machado

"Queremos que haya una transición a la democracia, pero eso nunca va a ocurrir si no desmontas al Estado chavista": Alejandro Hernández, director del diario digital La Gran Aldea

Más de Actualidad

Ver más
Bandera Venezuela/ Celebración Año Nuevo - Fotos Canva de Referencia
Año nuevo

Con pocos recursos y una crisis latente, ciudadanos venezolanos tratan de hacer del Año Nuevo una fecha de esperanza

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia y Donald Trump - Fotos: AFP
Cancillería de Colombia

“Constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país”: la cancillería de Colombia rechaza el pronunciamiento de Trump sobre una posible operación militar

Imagen del ataque de Rusia a Ucrania durante la noche del 8 de enero - Foto: AFP
Ataque a Ucrania

Un nuevo ataque de Rusia a Ucrania con más de 200 drones dejó más de cuatro personas fallecidas y 20 edificaciones residenciales afectadas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Bandera Venezuela/ Celebración Año Nuevo - Fotos Canva de Referencia
Año nuevo

Con pocos recursos y una crisis latente, ciudadanos venezolanos tratan de hacer del Año Nuevo una fecha de esperanza

Cohete SpaceX Falcon 9 que transporta la nave espacial Dragon | Foto AFP
Nasa

Cuenta regresiva en el espacio: Crew-11 vuelve a la Tierra y la NASA lo transmitirá este miércoles en vivo, estos son los horarios

Rosa Villavicencio, canciller de Colombia y Donald Trump - Fotos: AFP
Cancillería de Colombia

“Constituye una injerencia indebida en los asuntos internos del país”: la cancillería de Colombia rechaza el pronunciamiento de Trump sobre una posible operación militar

Imagen del ataque de Rusia a Ucrania durante la noche del 8 de enero - Foto: AFP
Ataque a Ucrania

Un nuevo ataque de Rusia a Ucrania con más de 200 drones dejó más de cuatro personas fallecidas y 20 edificaciones residenciales afectadas

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano junto a sus colaboradores - Foto: EFE
Dictadura de Maduro

Maduro se mofa de la tensión entre la Casa Blanca y Miraflores: "Me han hecho famoso en todo el mundo"

Zelenski se reunirá en los próximos días con el presidente Donald Trump - Fotos: AFP
Zelenski

Zelenski anuncia que tendrá reunión “al más alto nivel” con Trump y que “pueden decidirse muchas cosas antes del Año Nuevo”

Ataques a múltiples objetivos de ISIS en Siria | Foto: captura video del Comando Central de Estados Unidos
ISIS

Estados Unidos y fuerzas aliadas realizaron un ataque a gran escala a múltiples objetivos de ISIS en Siria: "firmes en la persecución de los terroristas "

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre