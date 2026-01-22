NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Jueves, 22 de enero de 2026
Colombia

El lapsus de Poncho Zuleta cuando quiso homenajear a Yeison Jiménez y lo confundió con otro cantante colombiano

enero 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
Yeison Jiménez, cantante colombiano / FOTO: EFE
La confusión que tuvo el reconocido vallenatero también ha generado múltiples reacciones en redes sociales y hasta memes.

Continúan los homenajes por la vida y obra del fallecido cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 5 de enero en un accidente aéreo en Colombia junto con cinco personas más que lo acompañaban.

El reconocido vallenatero Poncho Zuleta no fue ajeno a estos homenajes y en uno de sus conciertos quiso tener un gesto de cariño y respeto por el cantante fallecido, pero tuvo un lapsus que terminó generando confusión entre los asistentes.

Y es que Poncho pidió un minuto de silencio por Jessi Uribe, quien es otro cantante del género popular, confundiéndolo con Yeison Jiménez, lo que ha provocado risas y comentarios en las redes sociales donde se viralizó el clip.

“Mi papá dijo fue en paz descanse Yeison Uribe”, “Poncho nunca nos falla”, “mataron al Jessi que ni estaba”, “los años no llegan solos”, “hasta yo los he llegado a confundir, no los va a confundir el tío Poncho”, entre otros comentarios.

El próximo 31 de enero se llevará a cabo un homenaje masivo en el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá con un concierto en homenaje a Yeison Jiménez que contará con varios de los exponentes del género.

o

Por otro lado, la familia del fallecido cantante alertó sobre la nueva modalidad de estafaque han utilizado personas inescrupulosas para obtener dinero tras su muerte.

A través de la cuenta oficial del Criadero La Cumbre, propiedad del cantante, se informó a los clientes que están agotados los productos, pero que hay delincuentes ofreciendo falsos productos.

"En este momento, nuestras gorras, ruanas y ponchos se encuentran agotados. Hay varias páginas y números haciéndose pasar por nosotros, utilizando nuestras fotos, precios y ofreciendo descuentos exorbitantes para engañar a las personas", indicó el comunicado oficial.

"No nos hacemos responsables por compras realizadas a través de otros números, perfiles o publicidades falsas. Las únicas líneas oficiales de atención y venta son: WhatsApp 320 540 3395", precisó.

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez también envió un mensaje a las personas que ya habían realizado sus compras con anticipación.

Temas relacionados:

Colombia

Música

Muerte

Homenaje

Entretenimiento

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El hombre que lideró el rescate de María Corina Machado está dispuesto a liberar a presos políticos o sacar de Venezuela a miembros del régimen que quieran desertar

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si algo quiere evitar Estados Unidos en este momento es darle cualquier legitimidad a Delcy Rodríguez": analista tras designación de nueva encargada de negocios para Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con firmas, activistas piden la liberación inmediata de los más de mil presos políticos de la dictadura en Cuba

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Ya basta de torturas. No son criminales, son presos políticos": madre de sobreviviente de cáncer detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué le depara al régimen cubano tras la captura de Nicolás Maduro?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Si encima del suelo no hay seguridad jurídica, no va a haber inversión”: expresidente 'Tuto' Quiroga sobre la situación que vive Venezuela tras la caída de Maduro

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - AFP
Maduro capturado

"Hemos capturado al dictador forajido Nicolás Maduro, y el pueblo venezolano está muy contento": Trump desde Davos en donde presentó su nueva Junta de Paz

Diosdado Cabello - Foto EFE
Diosdado Cabello

"Perdiste porque aquí sigue gobernando la Revolución Bolivariana": Diosdado Cabello dice desafiante que, así haya caído Maduro, el régimen vive "un proceso"

Rodrigo Chaves y Nayib Bukele (EFE)
Costa Rica

Bukele exporta su modelo de megacárcel a Costa Rica: ¿seguridad eficaz o un riesgo para los derechos humanos?

Daniel Noboa - Gustavo Petro (AFP)
Gobierno de Colombia

Colombia responde a aranceles de Noboa: suspende la venta de energía a Ecuador y grava con el 30% a 20 productos de este país

María Corina Machado y familiares de presos políticos. (EFE)
María Corina Machado

"No es posible una transición con represión": María Corina Machado en entrevista para NTN24

Más de Entretenimiento

Ver más
Homenaje a Yeison Jiménez tras su fallecimiento - EFE
Colombia

El conmovedor gesto de Luis Alfonso con el equipo de trabajo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Yeison Jiménez - EFE
La Casa de los Famosos Colombia

Así fue la reacción de participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez

Así quedó la avioneta en la que murió Yeison Jiménez / FOTO: EFE
Colombia

Servicio Aéreo de Boyacá se pronuncia sobre accidente en el que murió el cantante Yeison Jiménez: "No existió un control operacional en el aeropuerto"

Opinión

Ver más
Arturo McFields María Corina Machado

Maduro y Machado en Estados Unidos

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El encuentro

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Real Madrid vs. Albacete - Foto EFE
Real Madrid

Vuelve y juega: futbolista sudamericano del Real Madrid sufre insultos racistas antes del reciente fracaso merengue contra equipo de segunda división

Familiares de presos políticos - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Esto no es una concesión ni un regalo del poder, sino un acto de justicia": coordinador general de Provea ante excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Homenaje a Yeison Jiménez tras su fallecimiento - EFE
Colombia

El conmovedor gesto de Luis Alfonso con el equipo de trabajo de Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Comisiòn Europea / AFP
Comisión Europea

Comisión Europea pide una transición en Venezuela que incluya a Machado y a Edmundo González

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump ordena retirada de varias organizaciones internacionales que "operan en contra de los intereses nacionales"

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto AFP
Cae Maduro en Venezuela

Trump publica primera fotografía de Nicolás Maduro capturado

Imagen representativa de la Navidad - Foto referencia: Canva
Navidad

Estos son los países que no celebran Navidad, entre ellos, uno de Sudamérica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre