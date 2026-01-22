El lapsus de Poncho Zuleta cuando quiso homenajear a Yeison Jiménez y lo confundió con otro cantante colombiano

Continúan los homenajes por la vida y obra del fallecido cantante Yeison Jiménez, quien perdió la vida el pasado 5 de enero en un accidente aéreo en Colombia junto con cinco personas más que lo acompañaban.

El reconocido vallenatero Poncho Zuleta no fue ajeno a estos homenajes y en uno de sus conciertos quiso tener un gesto de cariño y respeto por el cantante fallecido, pero tuvo un lapsus que terminó generando confusión entre los asistentes.

Y es que Poncho pidió un minuto de silencio por Jessi Uribe, quien es otro cantante del género popular, confundiéndolo con Yeison Jiménez, lo que ha provocado risas y comentarios en las redes sociales donde se viralizó el clip.

“Mi papá dijo fue en paz descanse Yeison Uribe”, “Poncho nunca nos falla”, “mataron al Jessi que ni estaba”, “los años no llegan solos”, “hasta yo los he llegado a confundir, no los va a confundir el tío Poncho”, entre otros comentarios.

El próximo 31 de enero se llevará a cabo un homenaje masivo en el estadio Nemesio Camacho El Campín en Bogotá con un concierto en homenaje a Yeison Jiménez que contará con varios de los exponentes del género.

VEA TAMBIÉN Lo que se sabe del concierto póstumo de Yeison Jiménez en El Campín: así se llevará a cabo el show o

Por otro lado, la familia del fallecido cantante alertó sobre la nueva modalidad de estafaque han utilizado personas inescrupulosas para obtener dinero tras su muerte.

A través de la cuenta oficial del Criadero La Cumbre, propiedad del cantante, se informó a los clientes que están agotados los productos, pero que hay delincuentes ofreciendo falsos productos.

"En este momento, nuestras gorras, ruanas y ponchos se encuentran agotados. Hay varias páginas y números haciéndose pasar por nosotros, utilizando nuestras fotos, precios y ofreciendo descuentos exorbitantes para engañar a las personas", indicó el comunicado oficial.

"No nos hacemos responsables por compras realizadas a través de otros números, perfiles o publicidades falsas. Las únicas líneas oficiales de atención y venta son: WhatsApp 320 540 3395", precisó.

El equipo de trabajo de Yeison Jiménez también envió un mensaje a las personas que ya habían realizado sus compras con anticipación.