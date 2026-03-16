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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Luis Díaz

Bayern Múnich recibió respuesta a la apelación presentada por la expulsión de Luis Díaz en el empate contra el Bayer Leverkusen

marzo 16, 2026
Por: Diana Pérez
Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz | Foto: EFE
Díaz va a estar ausente por un tiempo de la titularidad del Bayern Múnich en la Bundesliga en donde es uno de los máximos goleadores y asistidores.

El colombiano Luis Díaz no solo acumula cosas positivas con el Bayer Múnich, sino también negativas como su segunda expulsión en el conjunto bávaro desde su llegada al club.

En el reciente empate del conjunto dirigido por Vicent Kompany, el extremo cafetero protagonizó una polémica expulsión que dejó al Múnich con 9 jugadores en el campo debido a que en el primer tiempo Nicolás Jackson fue expulsado.

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La escandalosa expulsión de 'Lucho', por acumulación de amarillas, fue por "simular" un penal en el área rival. Tras el final del partido, las dudas sobre qué tan justa fue la expulsión aumentaron luego de las declaraciones que dio el árbitro del encuentro, Christian Dingert.

En entrevista con el medio Sky Sports, Dingert aseguró que la roja contra Díaz fue "muy dura" tras revisar las imágenes de la acción.

"Durante el partido, interpreté la jugada como una simulación. Eso fue lo que vi. Al revisar las imágenes ahora, está claro que no fue penalti. Pero la tarjeta roja fue muy severa; no la sacaría ahora", afirmó.

Desde el Bayern tampoco creen que el colombiano simuló un penal y por ello presentó una apelación, la cual ya tiene respuesta.

Este lunes, el Tribunal Deportivo de la Federación Alemana de Fútbol rechazó la apelación presentada por el conjunto bávaro sobre la sanción de Luis. Según el fallo, la razón por la que se niega la apelación es porque la decisión del árbitro no fue "del todo errónea".

"El árbitro Dingert declaró que observó al jugador Díaz caer durante una carrera hacia el área sin contacto con el portero del Leverkusen, lo que consideró una simulación antideportiva", inicia diciendo.

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Sin embargo, el fallo explica que "si bien solo se percató del contacto posterior con el pie tras revisar las imágenes de vídeo después del partido, incluso teniendo esto en cuenta, el jugador Díaz había buscado y producido el contacto previamente, por lo que su decisión no fue del todo errónea".

Y sentencia que "el hecho de que la decisión del árbitro probablemente no hubiera sido la misma si se hubieran tenido en cuenta las imágenes de televisión es irrelevante para la valoración del Tribunal Deportivo. Lo crucial es que el incidente constituye una decisión de hecho, que solo puede corregirse si es grave, clara e indudablemente errónea. Este no es el caso".

Lo que quiere decir que Díaz va a estar ausente por un tiempo de la titularidad el Bayern Múnich en la Bundesliga en donde es uno de los máximos goleadores y asistidores.

Pese a todo este sería un descanso para el guajiro, quien es uno de los jugadores con más minutos del conjunto bávaro con un total de 2.100 minutos jugados.

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