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Lunes, 16 de marzo de 2026
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Miguel Cabrera

Miguel Cabrera tumbó el teléfono a seguidor que lo intentaba grabar tras victoria de Venezuela ante Japón en el Clásico Mundial: "No me estés grabando"

marzo 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Miguel Cabrera, exbeisbolista venezolano - Fotos: X
Miguel Cabrera, exbeisbolista venezolano - Fotos: X
Hace varios días Cabrera ya había tenido un par de encontronazos con varios fanáticos por cuenta de su postura política.

El expelotero venezolano Miguel Cabrera nuevamente se encuentra en las arenas movedizas de la polémica.

Esta vez, al maracayero se le presentó un inconveniente con un seguidor que quiso grabarlo en medio de la algarabía por la victoria ante Japón en cuartos de final del Clásico Mundial de béisbol 2026.

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En video quedó registrado el momento en el que al exgrandeliga se le acercó un connacional mostrando su felicidad por el mencionado triunfo.

Sin embargo, quedó en evidencia como Cabrera pasa rápidamente de la risa a la seriedad mientras le baja el celular al seguidor.

“A mí no me vas a grabar, a mí no me vas a estar grabando”, pronunció a regañadientes al exbeisbolista con pasado en franquicias como Tigres de Detroit y Marlins.

---Video---

Hace varios días Cabrera ya había tenido un par de encontronazos con varios fanáticos por cuenta de su postura política.

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En uno de los juegos de Venezuela en la fase de grupo, algunos aficionados le gritaron "chavista" desde las gradas al ‘muchacho de la película’.

La reacción del público surge tras la reciente difusión de imágenes de Cabrera en Venezuela, donde se le vio caminando por la Universidad Central de Venezuela (UCV) junto a la jefe del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.

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Haciendo a un lado a Cabrera, este lunes 16 de marzo Venezuela e Italia se medirán en la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el loanDepot park de Miami.

Venezuela llega a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 tras lograr una victoria histórica de 8-5 sobre el campeón defensor, Japón, en los cuartos de final.

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