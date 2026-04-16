Empresa demandó a Messi por no haber jugado un amistoso contra Venezuela en Miami

Una empresa estadounidense demandó al astro Lionel Messi y la federación argentina (AFA) por no jugar en un partido amistoso de la selección albiceleste en Estados Unidos el año pasado, indicó el bufete de abogados que representa a la compañía.

La empresa VID Music Group, con sede en Miami, presentó una demanda con 10 cargos en un tribunal del sur de Florida contra Messi, la AFA y un agente externo, informó este jueves en un comunicado la firma Patino & Associates.

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La Pulga no jugó con Argentina el cotejo amistoso ante Venezuela en octubre pasado en el Hard Rock Stadium, en Miami, que fue organizado por la empresa demandante.

En la demanda se acusa a Messi de conspirar con el agente y la AFA "para participar en conductas" destinadas a persuadir a VID para que firmara contratos con la federación argentina "bajo falsos pretextos", indicó de su lado The Athletic.

También se le acusa de representación negligente y de interferencia ilícita en un contrato.

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Los cargos contra la AFA incluyen supuesta representación negligente y presuntos incumplimientos de contrato relacionados con el partido contra Venezuela, otro contra Puerto Rico también en octubre y un par de encuentros propuestos que habrían tenido lugar en Estados Unidos en junio de 2026. El agente es acusado de fraude por VID.

La demanda alega que la ausencia de Messi ante la Vinotinto afectó directamente la asistencia, que según VID fue de aproximadamente 15.000 personas, alrededor del 23% de la capacidad del estadio.

También sostiene que los términos del acuerdo establecían que VID tenía derecho al 25% del valor del contrato si Messi no se presentaba, y afirma que la AFA incumplió el contrato al no pagar dicha cantidad.