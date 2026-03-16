"Ve el juego a otra velocidad": técnico de Minnesota hizo una evaluación del debut de James Rodríguez

El volante y capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, por fin debutó en la Major League Soccer (MLS) de los Estados Unidos. Aunque no fue como muchos lo esperaban, el colombiano logró sumar sus primeros minutos en la derrota de su equipo 6 goles por 0 del Minnesota United ante el Vancouver Whitecaps.

Pese a eso, el técnico de los Loons, Cameron Knowles, destacó la actuación y la visión de juego del mediocampista, quien disputó 26 minutos del encuentro, señalando que “ve el juego a otra velocidad”.

“Se nota la calidad que tiene con el polota y la habilidad para encontrar a sus compañeros. Ve el juego a otra velocidad, ve las cosas antes que muchos otros jugadores y también tiene la calidad técnica necesaria para involucrar a sus compañeros en el juego. Creo que lo hizo bien”, dijo Knowles.

De igual manera, lamentó que el debut de James Rodríguez no hubiera sido en otras condiciones, tal vez en un empate o en una victoria del equipo.

“Obviamente, es una lástima que lo estemos incorporando en estas circunstancias. Hubiéramos preferido que entrara y nos ayudara a ganar el partido. Pero fue un buen debut”, concluyó Knowles.

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Ahora, el equipo de Minnesota, tras esta dura derrota, deberá replantear su estilo de juego para su próxima salida, que será el domingo 22 de marzo, día en el que se enfrentarán ante Seattle Sounders.

Cameron Knowles y sus dirigidos tienen claro que no pueden seguir cediendo puntos ni en condición de local ni de visitante, pues tras su reciente derrota ante Vancouver descendieron en la tabla general de la competencia: ahora se ubican en la casilla 13 con tan solo 4 unidades.

Durante el encuentro por la cuarta fecha de la MLS también se vivió el emotivo encuentro entre James Rodríguez y su excompañero del Bayern Múnich, Thomas Müller, un espacio en el que ambos jugadores intercambiaron abrazos y un par de palabras.