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Miércoles, 18 de marzo de 2026
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Selección Femenina de Brasil - Foto: EFE
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Mundial femenino

Con la anfitriona Brasil, ya son cinco las selecciones clasificadas a la Copa del Mundo Femenina de 2027

marzo 18, 2026
Por: Natalya Baquero González
El certamen mundialista se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 en territorio brasileño.

De a poco se comienzan a conocerse los nombres de las selecciones que participarán en la Copa del Mundo de Brasil 2027, certamen mundialista que por segunda vez en la historia contará con la participación de 32 equipos.

En ese sentido, varias confederaciones han dado inicio a las competencias clasificatorias al certamen mundialista que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio de 2027 en territorio brasileño.

Actualmente, de la Copa Asiática Femenina de la AFC que se disputa en suelo australiano, salieron los nombres de los primeros cuatro combinados clasificados a la Copa del Mundo Femenina.

Los equipos que aseguraron participación en el certamen mundialista y se suman a la anfitriona Brasil son: Australia, China, Corea del Sur y Japón, esto tras avanzar a la semifinal de la Copa Asiática, tras vencer a cada uno de sus respectivos rivales en cada una de las fases de la competencia.

Las Matildas inscriben su nombre al noveno Mundial en su historia, al cual han asistido de manera consecutiva desde 1995.

Situación similar pasa con la selección de China, que ha participado en nueve de las 10 ediciones del campeonato que se han desarrollado desde su creación en 1991.

En tanto, Brasil 2027 se convertirá en la quinta Copa del Mundo para Corea del Sur, que buscará superar la fase de grupos del torneo y, por qué no, superar lo hecho en Canadá 2015, donde alcanzó los octavos de final.

Por su parte, Japón hace parte del grupo selecto que desde la creación de esta competencia ha clasificado a todas las ediciones del Mundial desde 1991, año en que se dio inicio a esta competencia en el fútbol femenino, donde ya saben qué es ser campeonas, pues en Alemania 2011 levantaron el título, el cual se les ha vuelto esquivo desde aquella edición.

De momento, estas selecciones culminarán su participación en la Copa Asiática Femenina de la AFC y, durante lo que queda de este 2026, aprovecharán cada una de las fechas FIFA y competencias en las que participen para prepararse de cara a la cita mundialista.

Teniendo en cuenta esto, los cupos para la Copa del Mundo Femenina de Brasil 2027, que se disputará entre el 24 de junio y el 25 de julio del próximo año, comienzan a reducirse: de 32 ya solo quedan 27 de ellos disponibles.

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