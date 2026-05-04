El papa León XIV es un aficionado del béisbol: así recibió la camiseta de la selección de Venezuela campeona del Clásico Mundial 2026

El papa León XIV recibió por parte de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) la camiseta de la selección de béisbol de Venezuela, ganadora del Clásico Mundial 2026.

Con motivo de un encuentro para fortalecer los lazos de comunión entre el Vaticano y el episcopado venezolano, los representantes de la Iglesia del país suramericano sorprendieron al Santo Padre con dicho presente.

Luego de recibir el obsequio, el sumo pontífice se tomó una foto sosteniendo la indumentaria de la novena campeona.

El actual jerarca de la Iglesia católica es conocido por ser un gran aficionado al béisbol y seguidor de los Chicago White Sox.

Originario de Chicago, ha demostrado su pasión por el equipo e incluso se le ha relacionado con su presencia en la Serie Mundial de 2005. Aquella franquicia, vale mencionar, era dirigida por el venezolano Oswaldo Guillén.

Fue el pasado martes 17 de marzo que Venezuela logró el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol.

El combinado venezolano del 'deporte del diamante' venció a Estados Unidos (uno de los países anfitriones del torneo) en el loanDepot Park de Miami.

VEA TAMBIÉN Con el trofeo en mano y al son de Canserbero, así salieron del vestuario los peloteros de la Selección de Venezuela tras conquistar el Clásico Mundial o

En un trámite ajustado, los de Omar López encontraron el ‘camino de la gloria’ 3 carreras por 2. Así las cosas, Venezuela se convirtió en el primer país suramericano en alzar el trofeo del WBC.

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) es el torneo internacional de béisbol profesional más importante, donde selecciones nacionales compiten por el título de campeón mundial.

Organizado por la MLB y la WBSC, reúne a los mejores peloteros del mundo, incluyendo estrellas de las Grandes Ligas (MLB) y la Liga Japonesa (NPB), cada tres o cuatro años.