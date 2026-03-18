Vinicius revela la razón detrás de su provocador festejo contra los hinchas del Manchester City: "El fútbol es un juego muy largo y la temporada pasada me provocaron"

Durante la reciente jornada de Champions League en la que el Real Madrid derrotó de manera aplastante al Manchester City en el partido de vuelta de los octavos de final, el protagonista de la noche fue el brasileño Vinicius Jr.

Sin embargo, su protagonismo no se debe al doblete que anotó en el triunfo aplastante del conjunto merengue ante los 'Citizens', sino por la peculiar y provocadora celebración de uno de sus goles.

La razón por la que el artillero nuevamente está en el ojo del huracán es por la provocadora celebración que realizó tras anotar el segundo gol del conjunto merengue. Tras anotar el tanto, Vinicius le hizo el gesto a la hinchada del City de "lloren, lloren", un festejo que tiene sabor a revancha.

La celebración sería una revancha al gran cartel que los aficionados del conjunto inglés sacaron en un partido entre ambos equipos luego de que el español Rodri ganara el Balón de Oro de 2024.

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Para ese entonces, los hinchas del 'Citizens' elevaron un gran cartel que decía: "deja de llorar desconsoladamente", con la memorable fotografía del jugador del Manchester City besando el Balón de Oro.

Ahora, parece que el brasileño se sacó la espina y así lo confirmó en una entrevista postpartido. 'Vini' comentó tras el final del encuentro que "no les estaba faltando al respeto a los fanáticos del Manchester City".

Pero señaló que "el año pasado se divirtieron. Es fútbol, así que esta noche los imite. El fútbol es un juego muy largo y la temporada pasada me provocaron".

"Hoy pude hacer la celebración que sentía necesaria. El fútbol es bueno porque siempre te da otra oportunidad. Y aquí está, hemos ganado y vamos a cuartos", sentenció.

En redes, los hinchas del City han criticado su festejo, mientras que los fanáticos del Real Madrid lo han defendido diciendo que era su "revancha" por burlarse tras perder el Balón de Oro.

"Vini no le faltó el respeto a nadie", "Simplemente devolvió la broma con creces", "El año pasado se rieron, esta noche respondió en el campo", "Este tipo es una persona horrible con un carácter terrible", " Siempre se burla de los aficionados incluso en el campo", "Esa es precisamente la razón por la que tanta gente lo detesta", son algunos de los comentarios.

Vinicius fue fundamental para el triunfo 2-1, (5-1 en el global), del Madrid sobre el conjunto dirigido por Pep Guardiola, asegurándole el pase a la siguiente fase del torneo, los cuartos de final.

En dicha fase, el Real se enfrentará al Bayern Múnich encabezado por el colombiano Luis Díaz y el inglés Harry Kane.