Con Messi a la cabeza: estos son los convocados de la selección de Argentina para la fecha FIFA del mes de marzo

Este miércoles la selección de Argentina dio a conocer la lista de convocados para el juego amistoso de la fecha FIFA del mes de marzo ante Guatemala. La lista de 28 jugadores elegidos para este partido se encuentra liderada por el astro argentino Lionel Messi.

Aparte del 10 de la “Albiceleste”, también se destaca la presencia de otras figuras del equipo dirigido por Lionel Scaloni, como el arquero Emiliano Martínez; los defensores Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; el mediocampista Leandro Paredes y el delantero Julián Álvarez.

Dentro de los que regresan a la convocatoria y se juegan sus últimas chances por un cupo al Mundial, se encuentran el lateral izquierdo Valentín Barco, el mediocampista Máximo Perrone y los jóvenes atacantes Gianluca Prestianni y José López.

Entre tanto, los principales ausentes de la selección de Argentina para el juego de fogueo ante Guatemala son Franco Mastantuono y Joaquín Panichelli, quienes no fueron tenidos en cuenta por decisión técnica.

Por su parte, otros como Lautaro Martínez y Lisandro Martínez no hicieron parte de este llamado debido a las lesiones musculares que arrastran.

¿Cuándo es el juego entre Argentina y Guatemala?

Tras la cancelación de la Finalissima, entre la Albiceleste y su similar de España, la cual estaba programada para el 27 de marzo, en Catar, debido a la actual situación en Medio Oriente, la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) tomó la decisión de buscar un nuevo rival, y encontró a Guatemala como uno de los seleccionados disponibles para la fecha FIFA.

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La selección de Argentina coordinó el encuentro ante el combinado centroamericano para el próximo 31 de marzo en la Bombonera, estadio en el que los dirigidos por Lionel Scaloni se despedirán de su afición antes de emprender su camino a Norteamérica, territorio al que irá a defender su título mundialista.

Estos son los convocados por Argentina para la fecha FIFA de marzo de 2026

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella) y Juan Musso (Atlético de Madrid).

Defensas: Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Gonzalo Montiel (River Plate), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (Bournemouth), Nicolás Otamendi (Benfica), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon), Gabriel Rojas (Racing Club) y Marcos Acuña (River Plate).

Volantes: Leandro Paredes (Boca Juniors), Máximo Perrone (Como), Alexis Mac Allister (Liverpool), Enzo Fernández (Chelsea), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Rodrigo De Paul (Inter Miami) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Como), Gianluca Prestianni (Benfica), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Thiago Almada (Atlético de Madrid), José López (Palmeiras) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid).