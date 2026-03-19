Con toda su artillería, la selección de Francia entregó la lista de convocados para los juegos ante Brasil y Colombia

Este jueves la selección de Francia entregó la lista de convocados para los juegos de la fecha FIFA de este mes, jornada en la que se medirá ante sus similares de Brasil y Colombia en los Estados Unidos.

Para estos encuentros preparatorios previo a la Copa del Mundo, el técnico del combinado francés, Didier Deschamps, convocó a sus mejores hombres. En el listado de 26 jugadores se destaca la presencia de grandes figuras como Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, vigente Balón de Oro.

Mbappé, quien era duda para estos juegos amistosos, finalmente fue convocado, pues se recuperó satisfactoriamente de una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas por cerca de 20 días.

Incluso ya sumó sus primeros minutos tras su retorno a las canchas con su equipo, el Real Madrid, con el cual tuvo actuación en el juego de vuelta por los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City.

Se espera que, una vez los jugadores elegidos por Deschamps terminen sus compromisos con sus respectivos clubes durante este fin de semana, se sumen a la convocatoria y, una vez la nómina esté completa, emprendan su viaje a los Estados Unidos, territorio en donde comenzarán a preparar los partidos ante la Canarinha y la Tricolor.

Estos son los convocados por Francia para enfrentar a Brasil y Colombia

Porteros: Lucas Chevalier (Paris Saint-Germain), Mike Maignan (AC Milan/ITA), Brice Samba (Rennes).

Defensas: Lucas Digne (Aston Villa/ENG), Malo Gusto (Chelsea/ENG), Lucas Hernández (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (Al Hilal/KSA), Pierre Kalulu (Juventus/ITA), Ibrahima Konaté (Liverpool/ENG), William Saliba (Arsenal/ENG).

Centrocampistas: Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), N'Golo Kanté (Fenerbahce/TUR), Manu Koné (Roma/ITA), Adrien Rabiot (AC Milan/ITA), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Atacantes: Maghnes Akliouche (Mónaco), Rayan Cherki (Manchester City/ENG), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Desire Doué (Paris Saint-Germain), Hugo Ekitiké (Liverpool/ENG), Randal Kolo Muani (Tottenham Hotspur/ENG), Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Michael Olise (Bayern Munich/GER), Marcus Thuram (Inter Milan/ITA).

Fecha en la que se enfrentará Francia ante las selecciones sudamericanas

El primer juego amistoso de los franceses en la gira que emprenderán en los Estados Unidos durante la fecha FIFA será ante su similar de Brasil, combinado al que enfrentará el próximo jueves 26 de marzo en Boston. Tres días después se medirá ante la selección de Colombia en Washington.

A comparación de Brasil y Francia, el conjunto cafetero sigue sin presentar su convocatoria, pero se espera que el entrenador Néstor Lorenzo dé a conocer la lista entre la tarde de este jueves o más tardar este viernes 20 de marzo.