Real Madrid ante Bayern Múnich y Barcelona contra Atlético Madrid: quedaron definidas las llaves y fechas de los cuartos de final de la Champions

Este miércoles quedaron definidas las llaves de los cuartos de final de la UEFA Champions League, el torneo continental de clubes más importante del mundo.

Sin grandes sorpresas y con resultados abultados, quedaron definidos los clubes que accedieron a la siguiente fase, la cual se disputará en abril en partidos de ida y vuelta.

El portugués Sporting Lisboa, que goleó 5 a 0 al noruego Bodo Glimt, fue el primer equipo en conseguir su boleto el pasado martes. Lo mismo hicieron PSG y Real Madrid, que golearon al Chelsea y Manchester City, respectivamente.

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Arsenal, Barcelona, Atlético de Madrid, Liverpool y Bayern Múnich completan la lista de ocho equipos clasificados en busca de acceder a la fase semifinal.

¿Cuándo se jugarán los partidos de cuartos de final?

La UEFA confirmó las llaves y fechas de los encuentros de ida y vuelta que definirán a los semifinalistas rumbo a la gran final que se disputará en esta edición en Budapest, Hungría.

Entre los encuentros más destacados se encuentran Real Madrid ante Bayern Múnich de Luis Díaz y Barcelona contra Atlético Madrid, un enfrentamiento entre equipos españoles.

Martes 7 de abril

Sporting Lisboa (POR) v Arsenal (ING)

Real Madrid (ESP) v Bayern Múnich (ALE)

Miércoles 8

Barcelona (ESP) v Atletico Madrid (ESP)

Paris Saint-Germain (FRA) v Liverpool (ING)

Partidos de Vuelta

Martes 14 de abril

Atletico Madrid (ESP) v Barcelona (ESP)

Liverpool (ING) v Paris Saint-Germain (FRA)

Miércoles 15