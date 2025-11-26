NTN24
Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Liverpool

Conductor rompe en llanto tras admitir que atropelló a excompañero de Luis Díaz

noviembre 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Los hechos tuvieron lugar en mayo durante el festejo del Liverpool de su más reciente título de Premier League.

Un conductor británico rompió en llanto en el tribunal el miércoles cuando cambió drásticamente su declaración y admitió haber estrellado deliberadamente su automóvil contra la multitud en el desfile de la victoria de la Premier League de Liverpool, en la que estuvo presente el futbolista colombiano Luis Díaz, antes de fichar al Bayern de Múnich.

Paul Doyle había negado durante meses 31 cargos criminales, incluyendo causar lesiones corporales graves intencionalmente, herir intencionalmente, altercado y conducción peligrosa durante el incidente del centro de la ciudad de Liverpool en mayo.

Pero en el segundo día de su juicio y mientras los fiscales se preparaban para comenzar a presentar pruebas en su contra, el hombre de 54 años cambió sensacionalmente su declaración.

Vestido con traje y gafas, sollozaba y miraba al suelo mientras repetía "culpable" con voz entrecortada en cada cargo.

El juez Andrew Menary dijo que dictaría sentencia en dos días a partir del 15 de diciembre, y pidió a Doyle que se preparara para "una sentencia de prisión de cierta duración".

Es importante mencionar que, de acuerdo con la ley de esa parte del mundo, la pena máxima para los delitos más graves es la cadena perpetua.

Doyle, padre de tres hijos, que ha estado detenido desde su arresto, permanecerá en prisión hasta la sentencia.

Doyle, de un suburbio de Liverpool y supuestamente exinfante de marina real, atropelló con su Ford Galaxy Titanium a varios peatones cuando salían del desfile que celebraba la victoria del Liverpool Football Club el 26 de mayo.

Hirió a 134 personas, incluidos bebés, otros niños y adultos, según la Policía de Merseyside. Y, aunque no hubo muertos, 50 personas necesitaron tratamiento hospitalario. Doyle, cabe resaltar, no precisó a cuál jugador del Liverpool atropelló.

Los afectados, en ese momento, celebraban la obtención del Liverpool de su vigésimo título de la máxima categoría del fútbol inglés, un récord histórico.

La policía declaró rápidamente que el incidente no fue un acto terrorista. Sin embargo, las circunstancias del presunto ataque seguían siendo en gran medida inciertas, pese a que ahora parece haber sido un caso extremo de "furia al volante".

Doyle había conducido hasta el centro de la ciudad para recoger a unos amigos que habían asistido al desfile, mientras realizaba maniobras peligrosas a los pocos minutos de salir de su casa, según los fiscales.

"En lugar de esperar a que pasaran, se dirigió deliberadamente hacia ellos, abriéndose paso a la fuerza", aseveró Sarah Hammond, la principal fiscal regional del Servicio de Fiscalía de la Corona, quien calificó lo sucedido de "acto de violencia calculada".

"Esto no fue un error momentáneo de Paul Doyle; fue una decisión que tomó ese día y convirtió la celebración en caos", expresó.

La fiscalía había planeado presentar pruebas en el juicio que demostraran que el hombre insultaba y tocaba la bocina repetidamente a los peatones a medida que se enojaba cada vez más por su presencia en las carreteras.

Los fiscales también señalaron que Doyle había planeado impugnar los cargos argumentando que estaba en pánico y que temía por su vida después de que algunas de las ventanas del automóvil se rompieran cuando la multitud se volvió hostil.

Doyle fue acusado originalmente de siete delitos, pero en agosto se presentaron 24 cargos nuevos.

Los cargos se referían a 29 víctimas, ocho de ellas niños en ese momento. El menor tenía seis meses, mientras que el mayor rondaba los 70 años.

