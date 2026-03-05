NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
James Rodríguez, volante del Minnesota - Foto: AFP
James Rodríguez

¿Sumará minutos? James Rodríguez hace parte de los convocados de Minnesota para enfrentar al Nashville

marzo 5, 2026
Por: Natalya Baquero González
Rodríguez hace parte de la nómina elegida por el técnico Cameron Knowles para el juego de la tercera jornada de la MLS.

El volante colombiano James Rodríguez, quien desde hace más de una semana viene adelantando trabajos de campo con su nuevo equipo Minnesota, recibió su segunda convocatoria para el juego de la tercera fecha de la temporada 2026 de la Major League Soccer (MLS).

Rodríguez hace parte de la nómina elegida por el técnico Cameron Knowles, que viajó el pasado miércoles a Nashville para el partido de este sábado 7 de marzo en el estadio Geodis Park, de acuerdo con las imágenes compartidas por el club en sus redes sociales.


Encuentro en el que se espera que el capitán de la selección Colombia, que desde hace más de una semana adelanta trabajos a la par con sus demás compañeros, tras recibir su visa de trabajo, tenga la oportunidad de debutar y sumar sus primeros minutos con los Loons en la MLS.

Todo esto teniendo en cuenta que se aproximan los juegos de fogueo del mes de marzo de la “Tricolor” y el mediocampista sigue sin tener acción de manera oficial. El último partido disputado por el colombiano fue el pasado 18 de noviembre, en la victoria del conjunto cafetero ante su similar de Australia.

Aunque James Rodríguez también hizo parte del equipo que fue convocado la semana anterior para el juego ante Cincinnati, no vio acción dentro de la cancha. De acuerdo con el entrenador Cameron Knowles, esta decisión fue tomada teniendo en cuenta que en aquel momento no se encontraba al “100%” de lo que el “sistema requería” en aquel encuentro.

¿Cómo le ha ido a Minnesota United en el inicio de la temporada?

Los Loons suman un total de cuatro puntos en dos fechas disputadas, producto de un empate ante Austin FC y un triunfo ante Cincinnati, unidades que los ubican en la sexta casilla.

En ese sentido, en el juego válido por la tercera fecha de la MLS, Minnesota buscará sumar de a tres ante Nashville SC, con la intención de ascender una casilla en la tabla general de la competencia.

