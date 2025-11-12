NTN24
Miércoles, 12 de noviembre de 2025
Asesinato

Grupo de motociclistas persiguió y golpeó hasta provocarle la muerte a un conductor envuelto previamente en un atropellamiento en Bogotá

noviembre 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Imagen de camioneta del conductor asesinado en Bogotá. (Redes)
La Policía mencionó que, tras lograr interceptarlo, varias personas “agredieron de manera simultanea” al conductor a quien fue necesario trasladarlo a la Clínica de Occidente.

Un fuerte hecho de violencia se presentó el martes en horas de la noche en Bogotá. Un conductor fue golpeado hasta la muerte por parte de un grupo de motociclistas que previamente lo persiguieron.

El conductor empezó a ser perseguido luego de protagonizar un atropellamiento en las vías de la capital colombiana.

La Policía confirmó, tras un pronunciamiento a los medios, que el grupo de motociclistas linchó hasta provocarle la muerte al conductor, al volante de una camioneta de color azul.

“Aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero color azul el cual, desde la Avenida Carrera 68 con Américas, venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados”, informó la Policía.

La entidad mencionó que, tras lograr interceptarlo, varias personas “agredieron de manera simultánea” al conductor a quien fue necesario trasladarlo a la Clínica de Occidente.

“Debido a estos politraumatismos esta persona fallece. La Policía Nacional está verificando cámaras de sistema Transmilenio y de los conjuntos residenciales con el fin de identificar a las personas que participaron en la agresión colectiva”, precisó.

Confirmó, además, que durante este trayecto también fue afectado un policía y que una patrulla “se sumó a esa persecución con el fin de evitar más incidentes de tránsito una patrulla”.

Este hecho de violencia se dio el mismo día en el que se confirmó que falleció una adolescente de 15 años debido a las lesiones que le provocó un conductor de taxi que la arrolló violentamente en Bogotá, junto a otras 11 personas, la noche del pasado sábado.

