Figura en el fútbol colombiano sorprendió al revelar que Luis Díaz estuvo cerca de ser convocado para el Mundial de Rusia 2018: "no le dieron los tiempos”

Una importante figura en el fútbol colombiano ha sorprendido a todos al revelar que el jugador Luis Díaz estuvo a punto de ser convocado para el Mundial de Rusia 2018.

El extremo de la 'Tricolor', que hoy vive uno de los mejores momentos de su carrera, pudo haber disputado su primer mundial mucho antes de lo que se imaginaba.

Así lo revelo el delantero del Junior de Barranquilla, Carlos Bacca en una reciente entrevista con el medio El Heraldo.

El artillero del conjunto 'tiburón' sorprendió al revelar que Díaz estaba en los planes del entrenador argentino José Pekerman para hacer parte de la lista de convocados para el Mundial que se jugó en Rusia en 2018.

Bacca habló del buen momento que vive el guajiro en Alemania diciendo: "Luchito no nos deja de sorprender en todo lo que hace en Bayern. En Liverpool también lo hizo muy bien, pero hubo un momento en el que no se le valoraba".

Sin embargo, considera que el llegar al fútbol alemán le dio mucha motivación porque "allá sí le han dado toda la confianza que se merece, tanto el cuerpo técnico como sus compañeros".

No obstante, Bacca tocó un tema que hasta la fecha era de poco conocimiento en el fútbol colombiano.

El artillero del Junior afirmó que "Lucho te puede ganar un partido él solo, es la realidad. Te desequilibra, te hace gol, te marca, te lucha, te pelea".

Y por ello es una lastima que el equipo no lo pudo tener para la cita mundialista de 2018, pese a que estaba en los planes de Pekerman.

"Nosotros, lastimosamente, no lo pudimos tener para el mundial de Rusia 2018, porque el profe Pékerman lo tenía en los planes", reveló.

Para ese entonces, el guajiro tenía muy poca experiencia en el fútbol internacional, pero iba a ser una sorpresa en la convocatoria. Pero esa oportunidad se vino abajo debido a una lesión que Luis sufrió antes de enfrentar un partido amistoso.

Carlos aseguró: "Antes del partido amistoso contra Francia, Luis Díaz se lesionó y ahí no pudo estar. De pronto muchos no se acuerdan o no saben la anécdota, pero Lucho estuvo muy cerca de ir a ese mundial. Esa era la última convocatoria antes de la definitiva".

Y explicó que siendo tan joven, 'Lucho' ya demostraba su talento, pero que "no le dieron los tiempos para que el profe lo pudiera ver con el grupo".

"El primero que lo convoca es el profe Pékerman. Estuvimos con él en concentración; ya lo conocíamos. Recuerdo que cuando hacíamos fútbol acá contra el Barranquilla FC, al profe le gustaba pararlos como si fuera el rival, llámese Perú o Bolivia. Le decía haz esto y lo otro, y Lucho nos volvía nada, dañaba todo el plan del entrenador y le tocaba darle la camiseta de la selección para que jugara del lado de nosotros. Néstor Lorenzo lo conoce desde esa época, porque era la mano derecha de Pékerman”, puntualizó.

Para el delantero que alguna vez portó los colores de la 'Tricolor', el guajiro ahora demuestra cada fin de semana que es el "mejor jugador nuestro".

"Yo lo que siempre he dicho es que sí, es costeño, es del Junior; pero disfrutémoslo, apoyémoslo, porque también es colombiano, es nuestro. Arropémoslo, porque queremos ver el mejor Lucho en el Mundial", sentenció.