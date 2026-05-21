"Si van a contar votos que fueron producto de una intimidación clara, no habrá elecciones que EE. UU. considere libres": Bernie Moreno lanza alerta sobre el proceso electoral en Colombia

La situación de seguridad en Colombia ha encendido las alarmas en Washington a solo diez días de las elecciones presidenciales. Grupos armados amenazan el proceso democrático en más de un tercio de los municipios del país, según revelan informes de la Misión de Observación Electoral (MOE) y el Instituto de Ciencia Política.

El senador republicano Bernie Moreno, de origen colombiano, se convirtió en la más reciente voz en advertir sobre las consecuencias de un proceso electoral sin garantías.

"Si van a contar votos que fueron producto de una intimidación clara, no habrá una elección que la comunidad internacional, ciertamente los EE.UU., consideren elecciones libres y justas", declaró el congresista.

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“Es extremadamente importante que Colombia regrese a tener la relación más fuerte con Estados Unidos que cualquier otra nación en América Latina”, agregó.

Según el informe de la MOE, 386 municipios, equivalentes al 34,4% del total nacional, enfrentan algún nivel de riesgo electoral. De estos, 139 están en riesgo extremo, 122 en riesgo alto y 125 en riesgo medio. El 57% de los municipios amenazados se encuentran en zonas rurales.

El documento registra 3.134 hechos violentos en el periodo preelectoral, incluyendo 2.657 acciones armados y 477 amedrentamientos distribuidos en 31 departamentos.

La preocupación en Washington tiene dos dimensiones. Por un lado, las amenazas de muerte contra candidatos como Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella, tras el asesinato del congresista Miguel Uribe Turbay hace un año. Por otro, la intimidación directa a votantes en casi la mitad de los departamentos colombianos.

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El Departamento de Estado de Estados Unidos ha expresado en múltiples ocasiones su inquietud por estas amenazas.

Moreno fue más allá al alertar sobre la posible expansión de redes transnacionales criminales vinculadas a regímenes como Cuba, Nicaragua y Venezuela. "Estos narcoterroristas necesitan refugio de patrocinadores estatales. Si Colombia, ojalá no sea así, transita el camino equivocado, verán a todos los actores malos que están actualmente en Cuba, Venezuela, Nicaragua llegar hasta Colombia. Será un desastre absoluto", advirtió.

El presidente Gustavo Petro respondió al senador estadounidense a través de redes sociales: "La decisión libre del pueblo de Colombia se respeta. Esto es una democracia, no una servidumbre".