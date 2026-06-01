Asistente técnico y exjugador no viaja con su selección al Mundial porque le negaron la visa

Una selección de fútbol partió el lunes hacia su centro de entrenamiento para la Copa Mundial de la FIFA a diez días del inicio del torneo, pero sin el asistente técnico del equipo.

Se trata de la selección de Sudáfrica, que partió el lunes hacia su centro de entrenamiento en Pachuca, de cara al debut contra una de las anfitrionas, México, el 11 de junio, pero lo hizo sin el segundo entrenador, Helman Mkhalele, a quien Estados Unidos le negó su visa.

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El vuelo chárter partió de Johannesburgo tras 24 horas frenéticas después de que la selección tuviera previsto inicialmente despegar el domingo, pero se vio retenida por un retraso en la obtención de los visados en lo que se describió como un error administrativo de la federación local (SAFA).

Mkhalele, un exjugador internacional que disputó 66 partidos con la selección sudafricana, incluido su debut en el Mundial de Francia en 1998, tendrá entonces que intentar viajar después.

"Ellos (el Consulado General de Estados Unidos en Johannesburgo) denegaron el visado, pero no dieron ninguna razón. Es muy difícil lidiar con un proceso en el que no se ninguna obtiene información", declaró el lunes el presidente de la SAFA, Danny Jordaan, a la South African Broadcasting Corporation.

Sudáfrica se enfrentará a Jamaica en un partido amistoso el viernes antes de medirse a México en el partido inaugural, que tendrá lugar en Ciudad de México.

"No sabemos (por qué se denegó), pero esperamos que el asunto se resuelva (pronto). Todos los jugadores están (en el vuelo), al igual que el 99% del cuerpo técnico", agregó Jordaan.

Por su parte, el seleccionador de Sudáfrica, Hugo Broos, dijo que en el equipo estaban "muy contentos de poder ir a México". "Los últimos días han sido un poco estresantes con todos los problemas que hemos tenido, pero esos problemas ya han quedado atrás y podemos centrarnos en lo que viene", relató.

Sudáfrica está ubicada en el Grupo A del Mundial y se enfrentará a República Checa en Atlanta (Estados Unidos) el 18 de junio y a Corea del Sur en Monterrey (México) seis días después.

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