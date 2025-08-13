Deportivo Pereira vs América, uno de los juegos más atractivos de la séptima fecha de la liga colombiana

En la séptima jornada del rentado local, equipos como América, Millonarios y Once Caldas buscarán enderezar su camino en la competencia para dejar la parte inferior de la tabla general del campeonato.

Por su lado, otros como el Junior y Fortaleza esperan mantener el invicto que los ha acompañado en el inicio de la Liga BetPlay 2025-II, pues hasta la fecha son los únicos equipos que no conocen la derrota.

Dentro de los juegos destacados de la fecha 7 se encuentran los encuentros entre: Deportivo Pereira ante el América, Tolima frente a Millonarios, Junior y Atlético Bucaramanga, partidos que aquellos que se encuentran fuera de Colombia podrán disfrutar por medio de la pantalla de Nuestra Tele Internacional.

Así se desarrollará la séptima fecha de la Liga BetPlay Clausura

Los encargados de abrir la séptima jornada son el Deportivo Cali y el Unión Magdalena. Los Azucareros buscarán su primera victoria en condición de local; lo mismo hará el Ciclón Bananero, que necesita sumar de a tres, pues su continuidad en la primera categoría de FPC se encuentra en riesgo para el próximo año. Este encuentro se disputará este miércoles 13 de agosto desde las 7:30 p.m., hora Colombia.

Los Escarlatas, que no viven un buen momento futbolístico en este inicio de temporada, visitan a los Matecañas, dirigidos por Rafael Dudamel, que han ido de menos a más y de a poco han logrado ascender en la tabla general de la competencia, en la cual ocupan la octava casilla.

VEA TAMBIÉN Edwin Cardona hace frente a las críticas luego de errar dos penales en partido de octavos de final de la Copa Libertadores o

Los Diablos Rojos no vienen en su mejor momento, pues vienen de caer ante el Tolima por liga y frente a Fluminense por Copa Sudamericana, hecho que tiene en riesgo su continuidad en la competencia internacional.

El juego entre el Deportivo Pereira y el América de Cali será este jueves 14 de agosto a partir de las 7:00 p.m. por la pantalla de Nuestra Tele Internacional.

El viernes, Once Caldas, en su visita al Unión Magdalena, buscará enderezar su camino en liga y cosechar su primera victoria en la competencia, partido que se disputará desde las 4:00 p.m., hora Colombia.

Así se completará la séptima fecha de la Liga BetPlay Clausura 2025

Sábado 16 de agosto

La Equidad vs Llaneros - Hora: 3:00 p.m., hora Colombia.

Águilas Doradas vs Boyacá Chicó – Hora: 5:15 p.m., hora local.

Atlético Nacional vs Fortaleza – Hora: 7:30 p.m., hora Colombia / 8:30 p.m. ET, con transmisión de Nuestra Tele Internacional.

Domingo 17 de agosto

Deportes Tolima vs Millonarios – Hora: 6:10 p.m., hora Colombia / 7:10 p.m. ET, partido que usted podrá disfrutar por la pantalla de Nuestra Tele Internacional.

Lunes 18 de agosto

Junior vs Bucaramanga – Hora: 5:15 pm Hora Colombia / 6:15 p.m. ET juego con transmisión de Nuestra Tele Internacional

Pasto vs. Independiente Medellín – Hora 7:30 p.m., hora local.

Martes 19 de agosto

- Santa Fe vs Envigado – Hora: 7:30 p.m., hora Colombia.