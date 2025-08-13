Edwin Cardona hace frente a las críticas luego de errar dos penales en partido de octavos de final de la Copa Libertadores

En el juego de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores, Atlético Nacional recibió al equipo São Paulo de Brasil. Fue un encuentro que, por falta de definición y eficacia por parte de los jugadores del conjunto Verdolaga, terminó sin goles.

Aunque la escuadra antioqueña tuvo el dominio del balón y fue superior durante los 90 minutos de juego, careció de efectividad y eficacia al momento de definir.

Atlético Nacional tuvo la oportunidad de quedarse con la ventaja, pero el volante colombiano Edwin Cardona no logró concretar ninguna de las dos opciones que tuvo desde los doce pasos en el arco rival.

La primera opción de cobro penal a favor de la escuadra verde llegó sobre el minuto 14 luego de una mano en el área del defensor Nahuel Ferraresi, situación que fue decretada como penal por parte del juez central.

Ante esto, Cardona tomó la decisión de cobrar desde los doce pasos, pero su lanzamiento se fue desviado rozando el palo izquierdo del arco. A pesar de eso, el equipo colombiano siguió insistiendo y buscando opciones para abrir el marcador, pero careció de eficacia.

Para la etapa complementaria, los dirigidos por Javier Gandolfi siguieron generando opciones de peligro, pero no lograron concretar. Incluso se presentó una nueva falta por parte de Ferraresi sobre Alfredo Morelos a los 64 de juego, acción que el árbitro decretó como penal.

Tras la orden del juez y a pesar de haber fallado en la primera oportunidad, nuevamente Edwin Cardona tomó la decisión de cobrar el penalti, el cual fue atajado por el arquero Rafael Pires.

VEA TAMBIÉN Once Caldas, el único equipo colombiano que sacó ventaja en los juegos de ida de los octavos de final en los torneos internacionales o

Este hecho llenó de frustración al volante creativo de la escuadra Verdolaga, quien tras ser sustituido a los 86’ dejó ver su impotencia en el banquillo.

Tras finalizar el encuentro, Edwin Cardona hizo frente a la situación y ofreció disculpas tanto a la afición como a sus compañeros por lo sucedido en el partido de ida ante São Paulo.

Edwin Cardona pone la cara ante las críticas

En zona mixta, el jugador, un poco cabizbajo por lo sucedido, habló con los diferentes medios que allí se encontraban sobre los goles que no pudo concretar desde el punto blanco del penal. También aprovechó para destacar su gallardía de patear un segundo tanto a pesar de haber fallado el primero.

"Nunca va a ser fácil cuando te toca errar; es de hombres asumirlo. Considero que pocos tienen el carácter de hacer lo que hice y volver a cobrar un penalti”, expresó Cardona.

Asimismo, el volante creativo de Atlético Nacional ofreció disculpas a los asistentes y a sus compañeros por lo sucedido: “Pedirle disculpas al equipo y a la hinchada, pero así es el fútbol (…) Sé que lloverán críticas, pero aquí estoy para asumirlas. Nuevamente, le pido perdón a la afición”.

VEA TAMBIÉN La pelea que se desató en el estadio entre hinchas de Huracán y el Once Caldas tras el gol de Dayro Moreno o

De igual manera, Edwin Cardona confía en que en condición de visitante también le puedan hacer un partido de tú a tú a São Paulo, tal como sucedió en el Atanasio Girardot, y clasificarse a la siguiente instancia de la competencia.

“Nosotros fuimos superiores en todas las líneas del campo de juego, ¿por qué no hacerlo allá? Conocemos nuestra jerarquía, estamos tranquilos en ese sentido. Dios quiera que podamos hacer las cosas bien y traernos esa alegría que todos queremos”, concluyó.