Desmanes en el Atanasio Girardot: así quedó el estadio tras violencia de hinchas del Deportivo Independiente Medellín

La violencia volvió a empañar el fútbol en Medellín. Un video difundido por Denuncias Antioquia dejó al descubierto los serios daños ocasionados en el estadio Atanasio Girardot tras los disturbios protagonizados por aficionados del Deportivo Independiente Medellín (DIM).

Las imágenes evidencian graves destrozos en los baños de la tribuna norte del escenario deportivo. Lavamanos desprendidos, puertas dañadas, paredes vandalizadas, basura esparcida y múltiples afectaciones en la infraestructura quedaron registradas luego de los desmanes ocurridos durante la noche del encuentro.

El desorden se desató en medio del compromiso entre el DIM y Flamengo, partido que finalmente fue suspendido por falta de garantías de seguridad tras las protestas y disturbios protagonizados por hinchas del conjunto antioqueño.

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Según los reportes conocidos en las últimas horas, la tensión se originó luego de que las autoridades decidieran que el encuentro se jugaría a puerta cerrada como medida preventiva para evitar problemas de orden público. La medida provocó molestia entre distintos sectores de la hinchada, que realizaron protestas tanto dentro como fuera del estadio.

Los hechos obligaron a suspender el partido e iniciar la evacuación de todos los asistentes. En varios videos que rondan las redes sociales se observa a los hinchas corriendo en las tribunas mientras otros lanzan objetos a la cancha.

Por el momento, se desconoce el costo de los daños y el número de responsables por los hechos.

El incidente generó indignación en redes sociales: “Bandidos, terroristas que solo les gusta la violencia, están calentando para el primero de junio incendiar todo después de que pierda el heredero, voto masivo y por la derecha”, indicó un usuario en redes sociales.