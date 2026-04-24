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Mundial 2026

Problemas para Carlo Ancelotti: uno de sus fijos para el Mundial con Brasil está en duda por una lesión

abril 24, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Carlo Ancelotti, DT italiano - Foto: EFE
Carlo Ancelotti, DT italiano - Foto: EFE
El futbolista se pierde lo que resta de temporada en Europa y es duda para llegar al Mundial, por lo que el italiano deberá contemplar una alternativa.

El extremo brasileño Estêvão se perderá el resto de la temporada y su participación en el Mundial queda en duda, señaló este viernes el técnico interino del Chelsea, Calum McFarlane.

El jugador de 19 años sufrió una lesión en el tendón de la corva en la derrota por 1-0 de la semana pasada ante el Manchester United.

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McFarlane, en el banquillo de Stamford Bridge tras el despido esta semana de Liam Rosenior, compareció ante los medios antes de la semifinal de la FA Cup de su equipo contra el Leeds del domingo.

"Estêvão, por desgracia, no volverá a jugar con nosotros esta temporada", dijo.

"Va a estar de baja durante un tiempo. Así que es realmente una lástima, especialmente para alguien tan joven y con tanto talento, pero estamos aquí para apoyarlo y estar a su lado", continuó.

A McFarlane le preguntaron si Estêvão llegaría al Mundial, que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos del 11 de junio al 19 de julio.

"Si soy sincero, no estoy seguro", dijo. "Solo sé que no estará disponible para nosotros, así que estoy seguro de que tiene muchas esperanzas de poder llegar al Mundial, pero no lo sé".

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Estêvão, que celebró su 19º cumpleaños el viernes, ha marcado cinco goles en once partidos con la camiseta de Brasil.

La Seleçao, dirigida por Carlo Ancelotti, comienza su Copa del Mundo contra Marruecos el 13 de junio, antes de enfrentarse a Haití y Escocia en el Grupo C.

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